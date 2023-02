Meta améliore le suivi de la main de Quest

Le suivi des mains sur les casques VR Quest de Meta est sur le point de s’améliorer. Avec la nouvelle mise à jour v50, vous serez en mesure de « toucher » des choses comme les boutons de menu ou les claviers virtuels avec seulement vos mains, ce qui signifie qu’il sera plus facile qu’avant d’utiliser vos mains pour certaines fonctions au lieu de compter sur les contrôleurs Quest ou un geste de pincement.

Lorsque Meta a déployé pour la première fois le suivi des mains sur ses casques Quest à la fin 2019, vous deviez pincer pour « sélectionner » quelque chose, ce qui signifie que vous pinceriez pour faire défiler du texte ou pour cliquer sur un bouton. Mais les nouvelles fonctionnalités de suivi de la main seront disponibles sous la forme d’un paramètre expérimental que Meta appelle « Direct Touch ».

« Direct Touch est une amélioration majeure de notre technologie de suivi de la main, offrant une façon plus intuitive et plus engageante d’interagir avec le système et les panneaux 2D en général », a écrit Meta dans un article de blog.

Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a fait une démonstration du nouveau suivi de la main dans une vidéo Instagram où il utilise ses mains pour faire défiler une liste d’applications, tirer sur un ballon de basket dans un jeu et viser un pointeur dans un jeu de puzzle. Cela semble très utile et pourrait rendre l’interaction avec les écrans virtuels plus proches de l’utilisation de l’écran tactile de votre téléphone.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mark Zuckerberg (@zuck)

Cependant, cette annonce est probablement une tentative de prendre de l’avance sur le casque VR d’Apple, dont on parle depuis longtemps, et qui serait doté d’un système avancé de suivi des mains. Apple prévoit apparemment de dévoiler cet appareil lors de la WWDC 2023. Nous n’aurons donc peut-être pas à attendre trop longtemps pour savoir comment le suivi des mains de Meta et d’Apple se compareront.

Le Quest v50 ajoute également d’autres fonctionnalités pratiques. L’une des fonctions Quest Pro – la possibilité d’appeler une application 2D sans fermer un jeu — sera disponible sur les casques Quest 2. Et les contrôleurs Quest Touch Pro devraient répondre plus rapidement lorsque vous enfilez votre casque.