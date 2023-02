Le Galaxy S23 FE pourrait délaisser le puissant SoC de la gamme Galaxy S23

Samsung travaillerait sur un nouveau smartphone Galaxy S23 Fan Edition (FE) après avoir omis un téléphone analogue pour la série S22. Selon les rapports, la société devrait le lancer avec l’ancien processeur Snapdragon 8+ Gen 1 plutôt que le processeur Snapdragon 8 Gen 2 qui équipe les autres appareils Galaxy S23.

Samsung avait généralement utilisé le même processeur pour les smartphones de l’édition Fan que pour les modèles de la gamme principale, mais a choisi de réduire les coûts avec les matériaux à la place.

Le rapport provient d’un informateur sur le blog technologique SamMobile, qui identifie le Galaxy S23 FE comme étant alimenté par le Snapdragon 8+ Gen 1. Il s’agit de la même puce que Samsung a utilisé dans ses Z Fold 4 et Z Flip 4, et il est un pas au-dessus du 8 Gen 1 et un demi-pas derrière le 8 Gen 2 plus moderne.

Il y a une école de pensée qui dit que le Snapdragon 8+ Gen 1 est un assez bon processeur de toute façon — et c’est vrai. Il équipe le Z Fold 4, comme mentionné ci-dessus. Si tout ce que vous souhaitez faire est de jouer, de prendre des photos rapidement et d’utiliser toutes les dernières applications, cela devrait être plus que suffisant.

Il n’y a pas de rapports sur les autres spécifications du S23 FE, mais on peut s’attendre à un design largement analogue avec un châssis en plastique pour remplacer le verre. Il aura peut-être un écran et une batterie plus petits, avec des commodités comme la charge de 45 watts.

Cependant, il y a une fonctionnalité réelle que les utilisateurs du S23 FE pourraient potentiellement manquer.

Un réel manque ?

Le Snapdragon 8 Gen 2 apporte des améliorations significatives à la batterie qui font des Galaxy S23, Galaxy S23+ et Galaxy S23 Ultra des bêtes de batterie. Le 8+ Gen 1 n’est pas mauvais au niveau de la batterie, mais le 8 Gen 2 le bat haut la main. Avec le 8 Gen 2, le S23 FE pourrait être excellent — mais on peut supposer que Samsung dirait que c’est à cela que sert le S23 normal.

En utilisant cette ancienne puce, Samsung veut sans doute faire en sorte que le Galaxy S23 FE offre à nouveau des performances de haut de gamme, tout en réduisant les coûts. Reste à savoir si cela entraînera une baisse du prix de vente de l’édition pour fans de la série Galaxy S de cette année.

Au vu de la hausse massive de l’inflation à la suite de la guerre d’entre la Russie et l’Ukraine et de l’augmentation des prix qui en résulte, cela pourrait bien être une stratégie judicieuse. Toutefois, Samsung, comme la plupart des autres fabricants de smartphones, doit toujours faire face à une forte baisse de la demande autour de ses terminaux mobiles.

On pourrait imaginer qu’en choisissant une puce plus ancienne, Samsung cherche avant tout à maintenir ses marges à un niveau élevé tout en essayant d’attirer le plus grand nombre de clients possible avec un prix attractif.