L'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max pourraient être dotés de 8 Go de RAM

Apple est avare en matière de stockage. Ceci, ajouté à la prime que les utilisateurs sont censés payer pour les appareils de la société de Cupertino, se traduit par un smartphone avec un prix de plus de 1000 euros et un maigre 6 Go de RAM.

Pour être honnête, lorsqu’il s’agit de l’iPhone, les chiffres ne sont pas tout. En raison de l’efficacité d’iOS, 6 Go sont suffisants pour répondre aux besoins de la grande majorité des utilisateurs. Néanmoins, il semble qu’Apple va enfin mettre son iPhone en conformité avec les normes de l’industrie en 2023.

Selon un récent rapport, publié par TrendForce, Apple pourrait augmenter la mémoire vive de ses smartphones haut de gamme avec la série iPhone 15.

Actuellement, les quatre modèles de la famille iPhone 14 sont dotés de 6 Go de RAM. La source affirme que l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient être équipés de 8 Go de RAM. L’augmentation sera probablement limitée aux modèles haut de gamme de l’iPhone 15 et s’étendra aux modèles bas de gamme à l’avenir.

Néanmoins, les iPhone 15 et 15 Plus classiques pourraient également bénéficier d’une amélioration légèrement plus modeste sous la forme d’une RAM LPDDR5 plus rapide. Néanmoins, il pourrait s’agir de la première augmentation de la RAM depuis les débuts de l’iPhone 12 Pro, qui a été lancé avec 6 Go de RAM, soit 2 Go de plus que son prédécesseur et que l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini qui sont sortis à ses côtés.

Si Apple donne effectivement plus de RAM à ses iPhone, cela pourrait aider la prochaine génération d’iPhone en matière de multitâche et de performances. Par exemple, davantage d’applications pourraient fonctionner simultanément en arrière-plan.

D’autres nouveautés

Il convient de noter que, étant donné à quel point nous sommes loin de septembre, date à laquelle Apple dévoile habituellement le nouvel iPhone, ce rapport doit encore être pris avec des pincettes.

Néanmoins, avec une possible augmentation de la RAM, une nouvelle architecture de puce et un port USB-C, il y a beaucoup de raisons d’être excité pour l’iPhone 15, qui sera probablement l’un des meilleurs smartphones à acheter en 2023.