Elon Musk laisse entendre que l’algorithme de Twitter sera mis en open source « la semaine prochaine »

Une nouvelle ère de Twitter est en train d’arriver pour le monde, car il a été récemment annoncé que la plateforme va être open source dans la semaine à venir, et la nouvelle est venue de son propriétaire, Elon Musk. Il y avait un plan massif pour rendre Twitter open source, mais la société s’est concentrée sur d’autres fonctionnalités en premier lieu. En effet, il a déclaré l’année dernière que l’ouverture de l’algorithme de Twitter « est la voie à suivre pour résoudre les problèmes de confiance et d’efficacité ».

Si Twitter a déjà effectué ses premiers changements pour la plateforme, son entreprise actuelle a déjà conduit au changement sur son code source pour que les développeurs puissent y accéder.

Un développeur indépendant, Derek Smart, a demandé au PDG de Twitter de rendre l’entreprise open source, afin d’être impressionné. Musk a répondu à ce tweet en affirmant que l’entreprise allait mettre en place l’open source tant attendu de ses licences et codes pour que le monde entier puisse les utiliser. Il a ajouté qu’ils seraient disponibles dès la semaine prochaine — un geste qui pourrait apporter une plus grande transparence à la plateforme.

Le PDG de la société a également prévenu que l’algorithme sera « décevant », en particulier lors de sa sortie initiale. Toutefois, cela ne devrait pas durer, car il s’améliorera « rapidement » dans les semaines ou les mois à venir.

Prepare to be disappointed at first when our algorithm is made open source next week, but it will improve rapidly! —Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

Tout cela découle de la récente déclaration d’Elon Musk à ses détracteurs, dans laquelle il a indiqué qu’il n’avait rien à redire à tout ce qui se disait sur lui, notamment à ceux qui s’opposaient à ses frasques et à ses actions sur la plateforme.

Vers la fin du tweet, il y avait également un énorme flex de son achat de Twitter, disant qu’il a acquis le « plus grand organisme à but non lucratif du monde » pour 44 milliards de dollars.

Say what you want about me, but I acquired the world’s largest non-profit for $44B lol —Elon Musk (@elonmusk) February 21, 2023

Elon Musk et Twitter

Sous la direction d’Elon Musk, Twitter a connu d’importants changements sur la plateforme, dont l’un des plus emblématiques est l’abonnement à Twitter Blue, devenu obligatoire pour ceux qui veulent obtenir la vérification tant convoitée. La société a déjà introduit une hausse du prix du service pour les plateformes mobiles, qui demande 11 euros, soit 3 euros de plus que son prix initial de 8 euros, afin de payer les frais des app stores.

Cependant, la transition n’a pas été régulière pour le Chief Tweet, car il a été confronté à d’importantes controverses, notamment sa faillite et un procès concernant le non-paiement de son loyer dans différents bureaux. De nombreuses personnes ont déjà boycotté Twitter pour ses changements et la refonte importante de la plateforme, malgré la promesse de son dirigeant de lui rendre sa gloire d’antan.