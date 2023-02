Microsoft signe un accord de 10 ans avec Nintendo pour Call Of Duty

Ce 21 février, Microsoft a annoncé qu’elle avait conclu un accord de 10 ans pour que les titres « Call of Duty » soient disponibles sur les plateformes de jeux Nintendo, en même temps que les consoles Xbox et PlayStation. Il s’agit d’une victoire majeure pour les propriétaires de consoles Nintendo qui souhaitaient se lancer dans le jeu de tir à la première personne. Le dernier titre « Call of Duty » à apparaître sur une console Nintendo était « Call of Duty: Ghosts » en 2013, mais il était depuis exclusif aux plateformes Xbox, PlayStation et PC.

Activision a déjà beaucoup étendu la portée de « Call of Duty », c’est certain. En 2019, Activision a lancé une version mobile du jeu sur les smartphones, intitulée « Call of Duty: Mobile ». Apporter aux joueurs de tous bords plus de contenu « Call of Duty » est finalement bon pour les fans et l’éditeur, surtout avec un calendrier de sortie annuel assurant la plupart du temps de nombreux titres futurs en préparation.

Pendant des années, les joueurs ont vu des sorties annuelles pour la franchise de jeux de tir, mais la formule a été légèrement modifiée en 2023, avec une extension de « Modern Warfare II » ou une réédition « premium » prévue en 2023 — avant un retour à la prochaine sortie de « Black Ops » de Treyarch en 2024.

En janvier 2022, la division Xbox de Microsoft a annoncé un accord pour racheter Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars. Cette acquisition permettrait à des titres tels que « Call of Duty », « Diablo », « Tony Hawk’s Pro Skater » et d’autres de passer sous le contrôle de la division de développement et d’édition de jeux de Microsoft. Cela signifie également que Microsoft n’aura pas à payer pour les licences des futurs jeux de ces séries, contrairement à d’autres acteurs du secteur. Plus précisément, pour que « Call of Duty » et d’autres jeux continuent de sortir sur PlayStation, Sony devrait conclure des accords avec Microsoft, un concurrent direct dans le domaine des consoles de jeux.

Cette acquisition-fusion a été contestée en décembre 2022 par la Commission fédérale du commerce des États-Unis après un vote à trois contre un en faveur de la poursuite de la plainte, comme le rapporte l’Associated Press. « Microsoft a déjà montré qu’il peut et veut retenir le contenu de ses rivaux en matière de jeux. Aujourd’hui, nous cherchons à empêcher Microsoft de prendre le contrôle d’un studio de jeux indépendant de premier plan et de l’utiliser pour nuire à la concurrence sur plusieurs marchés de jeux dynamiques et en pleine croissance », a annoncé Holly Vedova dans une déclaration préparée par la FTC.

En signant un accord avec Nintendo, Microsoft pourrait être en mesure d’apaiser les inquiétudes concernant d’éventuels problèmes antitrust dans le monde du jeu. Toutefois, il semble que ce soit le premier défi majeur de l’administration dans ses efforts pour contrecarrer les fusions dans la sphère technologique qui peuvent nuire aux consommateurs.

Call of Duty est l’une des franchises de jeux les plus vendues de tous les temps

En annonçant ce nouvel accord, Microsoft indique qu’elle souhaite et peut partager les bénéfices que les jeux « Call of Duty » continuent d’apporter aux développeurs de consoles de jeux. « Nous nous engageons à fournir à long terme un accès égal à Call of Duty aux autres plateformes de jeu, apportant ainsi plus de choix à plus de joueurs et plus de concurrence sur le marché du jeu », a annoncé par Brad Smith, vice-président et président de Microsoft, sur Twitter.

We’ve now signed a binding 10-year contract to bring Xbox games to Nintendo’s gamers. This is just part of our commitment to bring Xbox games and Activision titles like Call of Duty to more players on more platforms. pic.twitter.com/JmO0hzw1BO — Brad Smith (@BradSmi) February 21, 2023

Il est important de noter que Microsoft ne possède pas Call of Duty à l’heure actuelle, car la société se bat actuellement pour conclure son accord avec Activision Blizzard.