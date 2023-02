Apple révèle comment des chercheurs en santé utilisent l’Apple Watch pour étudier le cœur

Apple a toujours pris sa série Apple Watch au sérieux, en l’améliorant constamment et en en faisant une référence. En outre, le programme de soutien aux enquêteurs d’Apple aide les chercheurs en santé à utiliser sa smartwatch.

Depuis qu’Apple a lancé ResearchKit et CareKit en 2015, les chercheurs, les cliniciens et les développeurs ont découvert de nouvelles méthodes avant-gardistes pour étudier, suivre et traiter un large éventail de pathologies.

Cette semaine, Apple a publié un article mettant en lumière le travail de pointe de chercheurs en santé du monde entier qui utilisent l’Apple Watch pour étudier le cœur de manière inédite.

Rachel Conyers, professeur associé, et le Dr Claudia Toro, oncologues pédiatriques basés à Melbourne, étudient les toxicités des traitements contre le cancer chez les enfants au Murdoch Children’s Research Institute. Elles étudient la manière dont les traitements affectent le rythme cardiaque et trouvent de nouvelles interventions.

Le Dr Conyers et son équipe du Murdoch Children’s Research Institute testeront la sensibilité de l’application ECG de l’Apple Watch chez 40 enfants et adolescents au cours des prochains mois. Ensuite, l’équipe trouvera des moyens pour que les patients puissent faire des ECG n’importe où et n’importe quand. Grâce à ces informations, l’équipe espère comprendre la toxicité cardiaque et trouver des possibilités d’intervention.

Recherche sur la santé des pompiers

Le Dr Cheong, qui étudie les effets sociaux et sanitaires des catastrophes naturelles et du changement climatique, a l’intention d’étudier l’impact personnel de la fumée des feux de forêt sur la santé cardiaque des pompiers.

Le Dr Cheong, de l’université A&M du Texas, ainsi que les Drs Brian Kim et Marco Perez, de l’université de Stanford, commenceront à équiper les pompiers d’Apple Watch le mois prochain afin d’étudier l’impact de la fumée des feux de forêt sur la santé cardiaque.

L’étude prévoit de suivre la fréquence et le rythme cardiaques, le sommeil, les niveaux d’oxygène dans le sang, les données d’activité et d’autres facteurs. Les pompiers porteront également un appareil de mesure de la qualité de l’air et participeront à des enquêtes sur le sommeil, l’activité et les symptômes de la fumée des feux de forêt.

L’Apple Watch dans la détection de la fibrillation auriculaire

Le Dr Sebastiaan Blok, directeur de l’e-santé aux centres de cardiologie des Pays-Bas, et ses collègues recherchent des moyens d’identifier plus tôt l’AFib aux centres médicaux universitaires d’Amsterdam. Dans le cadre d’un projet plus vaste appelé HartWacht, le premier concept de santé en ligne remboursable, les chercheurs ont créé une étude contrôlée randomisée.

Les participants sont tenus de réaliser un ECG dans le cadre du protocole de l’étude, une fois toutes les trois semaines ou dès l’apparition de symptômes. Les chercheurs prendront contact avec le participant et lui donneront des instructions sur la façon de réaliser un ECG et de partager les résultats s’il reçoit une notification de rythme irrégulier.

Dans les trois semaines suivant la fin de l’étude, les chercheurs ont pu retrouver un patient atteint de fibrillation auriculaire dans le groupe d’intervention qui ne présentait aucun symptôme. Étant donné que certains médicaments peuvent affecter le rythme cardiaque, ils ont l’intention d’étudier comment repérer les possibilités d’utiliser l’application ECG pour surveiller les patients depuis leur domicile à l’avenir.