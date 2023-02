La mise à jour iOS comprend également d’autres améliorations, telles que la possibilité d’ajouter des légendes aux documents, la prise en charge de noms et de descriptions plus longues pour les discussions de groupe et des avatars personnalisés pouvant être utilisée comme autocollants.

La mise à jour relayée par 9to5Mac est assez simple, et arrive avec la version 23.3.77 de l’App Store. Lorsque vous êtes en appel vidéo dans WhatsApp, il suffit de minimiser l’application, et vous obtiendrez une vignette vidéo persistante à l’écran que vous pouvez déplacer selon vos besoins.