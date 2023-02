Les DM de Twitter bientôt mis à jour ?

Quoi qu’il en soit, il s’agit peut-être d’un élément à prévoir sur la plateforme, d’autant plus que les DM de Twitter sont en train de prendre du retard sur la concurrence de Meta, Signal, Telegram, etc.

Ces fonctionnalités avancées sont déjà appréciées par les utilisateurs de Messenger et d’autres applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Telegram, Viber, etc.

Un utilisateur appelé « Troony Toons » a lancé un sondage sur Twitter pour demander un changement dans les DM de Twitter, et il est centré sur des fonctionnalités avancées à mettre en place sur ses discussions pour que le public puisse les utiliser. Deux fonctionnalités sont proposées, dont le maintien d’un message spécifique pour donner aux utilisateurs une chance de le prévisualiser et leur donner la possibilité de répondre . Une autre fonction proposée par l’utilisateur est la fonction de mention « @ » dans les discussions de groupe présentes sur les DM du réseau social .

Twitter va bientôt être mis à jour, et c’est ce à quoi le responsable de la plateforme a réagi dans les réseaux sociaux, en se concentrant sur la fonction de messagerie directe de la plateforme. Un sondage demande au public de donner son avis sur le changement de la façon dont les gens utilisent les DM de Twitter, quelque chose qui est centré sur de nouvelles fonctionnalités comme la pression longue pour les réponses, et plus encore.