GitHub Copilot pour les entreprises est arrivé

Copilot est le « programmeur en binôme » de GitHub, alimenté par l’IA, qui utilise OpenAI Codex pour suggérer du code en temps réel dans l’éditeur de votre choix. Sa version entreprise, basée sur un modèle d’IA amélioré, est désormais disponible.

Jusqu’à présent, le Copilot de GitHub ne s’adressait qu’aux particuliers qui payaient 10 dollars par mois, ou 100 dollars par an, pour l’utiliser. Malgré cela, il a été adopté sur cette base par plus de 400 organisations.

Selon une étude de GitHub, Copilot a eu un impact très positif : 88 % des développeurs interrogés ont déclaré être plus productifs et 75 % se sont sentis plus épanouis. L’enquête a porté sur plus de 2 000 développeurs. Une étude empirique de moindre envergure portant sur 95 développeurs répartis en deux groupes — codant avec et sans Copilot — a révélé une augmentation de la vitesse de 55 % avec Copilot. Pour mettre à jour les statistiques de productivité, la firme annonce la disponibilité générale de Copilot pour les entreprises.

Copilot for Business est désormais ouvert aux utilisateurs professionnels et introduit un modèle d’achat simple en libre-service afin que les entreprises puissent s’inscrire elles-mêmes à Copilot et attribuer immédiatement des sièges, même si elles n’utilisent pas la plateforme GitHub. Le coût de Copilot for Business est de 19 dollars par utilisateur et par mois et comprend :

Tout ce qui est inclus dans Copilot individuel

Une gestion simple des licences

Gestion des politiques à l’échelle de l’entreprise

Une confidentialité de premier ordre

Prise en charge du proxy d’entreprise

L’IA peut faire plusieurs suggestions de codage en temps réel, en comprenant les invites des développeurs sous forme de code ou en langage naturel, et les suggestions résultantes qu’elle fait peuvent être facilement acceptées ou rejetées. Elle apprend également les styles et préférences de codage de l’individu et s’y adapte. GitHub Copilot fonctionne avec un large éventail d’IDE, notamment Visual Studio, Neovim, VS Code et JetBrains.

Des problèmes de droits d’auteur

Le temps nous dira si les grandes équipes de développeurs se précipiteront pour adopter Copilot, mais la discussion sur l’annonce de GitHub sur Hacker News a soulevé des doutes qui pourraient l’entraver. Il s’agit principalement de problèmes de droits d’auteur et du risque d’utiliser par inadvertance du code sans licence appartenant à un propriétaire ayant les moyens de le poursuivre. Le problème est que Copilot est une IA qui a été entraînée à l’aide de quantités massives de code réel provenant de plusieurs sources accessibles au public, notamment les dépôts publics de GitHub qui utilisent une grande variété de licences.

Comme indiqué précédemment, le modèle d’IA utilisé provient d’OpenAI, la société à l’origine de ChatGPT. Microsoft est propriétaire de GitHub et investit massivement dans OpenAI, ce qui l’incite à intégrer sa technologie à pratiquement tous les produits qu’elle peut.