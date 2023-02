Bing avec ChatGPT pourrait arriver sur Chrome et d’autres navigateurs

La semaine dernière, Microsoft a présenté des arguments convaincants en faveur de sa nouvelle expérience Bing alimentée par ChatGPT. Mais l’entreprise risque d’avoir du mal à convaincre les utilisateurs de passer de leur navigateur préféré à Edge juste pour utiliser cette fonctionnalité. Toutefois, cela pourrait ne pas avoir d’importance à l’avenir, car Bing avec ChatGPT pourrait finir par être intégré à d’autres navigateurs.

La semaine dernière, Microsoft a présenté une démo de sa nouvelle version de Bing. Après la démo, la société a encouragé les utilisateurs à s’inscrire sur une liste d’attente pour essayer Bing avec ChatGPT. Il s’avère que de nombreuses personnes sont intéressées par le nouveau produit de Microsoft.

Dans un tweet, Yusuf Mehdi, VP et CMO de Microsoft, a déclaré qu’il y avait « plusieurs millions de personnes sur la liste d’attente ». Si certains ont déjà pu essayer la nouvelle version de Bing, le déploiement a été lent. Pour y remédier, Medhi indique que le géant de la technologie prévoit d’étendre le lancement « à des millions de personnes dans les semaines à venir ».

Hey all! There have been a few questions about our waitlist to try the new Bing, so here’s a reminder about the process:

We’re currently in Limited Preview so that we can test, learn, and improve. We’re slowly scaling people off the waitlist daily.

If you’re on the waitlist, … https://t.co/06PcyYE6gw pic.twitter.com/Lf3XkuZX2i

—Yusuf Mehdi (@yusuf_i_mehdi) February 15, 2023