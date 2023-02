Twitter pourrait avoir un nouveau PDG d’ici fin 2023

Elon Musk se dit prêt à quitter son poste de PDG de Twitter d’ici la fin de l’année, mais n’a pas encore décidé qui dirigera la plateforme. S’adressant à distance au public du World Government Summit de Dubaï, le milliardaire a indiqué que la première priorité était de stabiliser l’entreprise et de veiller à ce qu’elle soit « financièrement saine » avant de passer les rênes à son successeur.

La santé financière de l’entreprise est l’un des principaux objectifs de Twitter à l’heure actuelle, et les choses ne semblent pas aller comme sur des roulettes. Après avoir procédé à des licenciements agressifs au nom de la restructuration de l’entreprise, Musk a pris une série de mesures « radicales » de réduction des coûts, notamment en fermant des bureaux, en réduisant les avantages offerts aux employés et en mettant aux enchères des fournitures de bureau.

Du côté des produits, les récents changements apportés à Twitter pour gagner de l’argent n’ont pas vraiment fait l’unanimité. Malgré l’engouement pour Twitter Blue, les 8 €/mois n’ont pas vraiment fait assez d’adeptes pour soutenir les finances de Twitter. Pour rappel, les annonceurs ne sont pas vraiment enthousiasmés par les frasques de Musk et sont partis en masse. De plus, la décision de mettre effectivement fin à l’ère des API gratuites a également laissé un goût amer.

En résumé, Musk a raison de rester assez longtemps pour éloigner les nuages de la ruine financière et de la couverture médiatique peu recommandable.

Expliquant son intention de laisser Twitter entre les mains de quelqu’un d’autre, Musk déclare qu’il trouvera un nouveau PDG pour Twitter « probablement vers la fin de cette année ». Selon lui, ce serait « un bon timing pour trouver quelqu’un d’autre pour diriger l’entreprise », car Twitter sera dans une position stable d’ici la fin de 2023. Au cours de la conversation, Musk a qualifié Twitter de « startup à l’envers », ce qui explique également pourquoi il a déclaré à de nombreuses reprises que Twitter était en sureffectif.

Cependant, trouver un successeur ne sera pas une tâche facile, étant donné sa personnalité mercuriale et son habitude de licencier des gens très facilement. Une autre question intéressante est de savoir ce que Musk fera chez Twitter lorsqu’il ne sera plus PDG. Selon son propre tweet, il « se contentera de diriger les équipes chargées des logiciels et des serveurs ». Il est intéressant de noter que cette déclaration a été précédée d’un sondage, dans lequel ses abonnés ont voté en faveur du départ de Musk du fauteuil de PDG de Twitter.

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

—Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022