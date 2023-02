Microsoft commence à déployer Bing équipé de ChatGPT auprès des premiers testeurs

Il est indéniable que l’intelligence artificielle (IA) a fait des progrès considérables ces dernières années. En fait, il existe suffisamment de preuves pour suggérer que les ordinateurs s’améliorent en matière de traitement du langage naturel et d’apprentissage automatique avec chaque génération successive.

Cependant, l’idée qu’un outil basé sur l’IA puisse trouver sa place dans la vie courante dès 2023 était loin d’être envisageable, même pour les plus fervents amateurs d’IA. Grâce aux récents développements dans le domaine de l’IA générative, beaucoup de ces personnes sont maintenant forcées de penser autrement.

Le nouvel intérêt mondial pour l’IA peut être attribué à l’immense popularité de ChatGPT, un chatbot lancé par OpenAI, un laboratoire de recherche sur l’IA soutenu par Microsoft, à la fin de l’année dernière. Avant que la médiatisation autour de ChatGPT et de ses capacités ne s’estompe, Microsoft a fait une annonce surprise et a confirmé qu’elle allait intégrer ChatGPT dans son moteur de recherche Bing et intégrer l’outil d’IA dans son navigateur Web — Edge — dans un proche avenir. Cette annonce a entraîné une réaction quasi-immédiate de Google, qui a annoncé la création de Bard, un chatbot qui lui est propre. Google a également été contraint d’organiser un autre événement pour mettre en évidence toutes les avancées axées sur l’IA prévues pour ses applications Maps, Recherche et Traduction.

Alors que Google n’a fait que commencer à tester Bard en interne et que son lancement public pourrait intervenir dans plusieurs mois, Microsoft semble avoir une longueur d’avance sur son grand rival.

Selon un nouveau rapport de WindowsLatest, Microsoft a déjà commencé le processus de déploiement de la version améliorée de Bing par ChatGPT à un groupe de testeurs précoces.

Une page d’accueil Bing complètement redessinée

Selon le rapport, la page d’accueil de Bing, qui n’a pas connu beaucoup de changements de design, a été complètement redessinée lorsque les utilisateurs passent à la version améliorée de ChatGPT. Si les utilisateurs voient toujours la barre de recherche habituelle « Posez-moi une question » sur la page, sa position est désormais légèrement plus basse sur la page. Notez que les requêtes effectuées dans cette boîte de recherche s’affichent toujours comme la page de résultats Bing existante. Pour accéder aux fonctions alimentées par ChatGPT, les utilisateurs devront cliquer sur l’onglet « Chat » situé en haut à gauche, juste à côté du logo « Microsoft Bing » et des options de « recherche ».

Pour générer des résultats de recherche intelligents alimentés par l’IA, les utilisateurs devront taper leurs requêtes dans le champ de discussion. Alors que la fonctionnalité devrait techniquement générer des réponses de la même manière que ChatGPT le fait actuellement, les gens de WindowsLatest ont noté une poignée de « limitations » sur l’itération de Bing alimentée par ChatGPT. L’outil a, par exemple, rejeté une demande de rédaction d’une lettre de motivation pour postuler à un poste chez Microsoft, estimant qu’il serait contraire à l’éthique de le faire. L’outil a également refusé plusieurs demandes d’examen d’une lettre de motivation rédigée par une autre personne. Les premiers testeurs ont également noté que l’IA prenait un temps raisonnable pour générer certains résultats, certaines réponses mettant jusqu’à 30 secondes à apparaître.

On ignore combien de temps il faudra à Microsoft pour déployer cette version de Bing auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs. Si vous souhaitez avoir un aperçu du nouveau moteur de recherche à base d’IA de Microsoft, inscrivez-vous ici.