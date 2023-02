Le Xiaomi Mi Band 8 pourrait être dévoilé prochainement

Une annonce de Xiaomi Mi Band 8 pourrait arriver très prochainement puisque, selon les rumeurs, le nouveau tracker d’activité arriverait aux côtés du dernier smartphone phare de la société.

C’est du moins ce qu’affirment les fuites de l’industrie sur Twitter, avec des indications que le bracelet connecté de nouvelle génération est maintenant entré en production avant un lancement mondial.

[Exclusive] Production of a new Xiaomi Fitness Band (likely the 8 series) has begun, expect the launch to happen soon.#Xiaomi #XiaomiBand8 — Mukul Sharma (@stufflistings) February 9, 2023

Il est possible que le nouveau bracelet de fitness soit dévoilé dans le cadre des plans de Xiaomi pour le MWC 2023 — l’exposition technologique de Barcelone ayant lieu à la fin du mois de février — bien qu’il semble plus probable qu’il soit annoncé aux côtés du Xiaomi 13 Ultra à une date légèrement ultérieure.

MWC Xiaomi 13 Lite ✅

Xiaomi 13 ✅

Xiaomi 13 Pro ✅

Xiaomi 13 Ultra ❌ — SnoopyTech (@_snoopytech_) February 9, 2023

Et étant donné que le Xiaomi Mi Band 7 a fait ses débuts en mai dernier, le Mi Band 6 est arrivé en mars avant cela et le Mi Band 5 en juin avant, il semble très probable que nous voyons un lancement au second trimestre pour le modèle de 8e génération.

Bien sûr, rien n’est confirmé pour l’instant — et il n’y a que des rumeurs pour le moment — mais cela semble correspondre à la stratégie que nous avons vue ces dernières années.

Un modèle standard puis « Pro » ?

Après la sortie éventuelle du Mi Band 8 standard, il est également probable qu’une édition « Pro » suivra. Et si elle suit le chemin du Mi Band 7 Pro, nous devrions voir le modèle plus cher et plus avancé annoncé au cours de l’été et expédié mondialement avant la fin de l’année 2023.

Pour l’instant, nous allons surveiller toutes les autres rumeurs concernant le Mi Band 8 standard — nous devrions obtenir des détails concernant les changements de conception, les nouvelles fonctionnalités et les prix à mesure que nous nous rapprochons d’une annonce.