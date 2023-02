Google propose un doodle sur la Fête de la Saint-Valentin

Le monde entier célèbre la Fête de la Saint-Valentin et Google se devait de faire quelque chose de spécial pour marquer le jour de l’amour. Google a donc décidé de lever son verre à la Saint-Valentin 2023 avec un doodle spécial.

Ce doodle présente des graphiques animés de gouttelettes d’eau. Dans le doodle, deux gouttelettes tristes et séparées s’unissent pour former un cœur heureux. À propos de ce doodle, Google Doodle a écrit sur Twitter : « Qu’il pleuve ou qu’il vente, seras-tu à moi ? Le Doodle de la Saint-Valentin d’aujourd’hui célèbre le jour le plus romantique de l’année, où les gens du monde entier expriment leur affection à leurs amoureux, amis et partenaires par des cadeaux, des vœux et bien plus encore ».

La Saint-Valentin est célébrée chaque année le 14 février. Cette journée commémore Saint Valentin, un saint romain qui a vécu au 3e siècle. À l’origine, la journée honorait un ou deux martyrs chrétiens primitifs appelés Saint Valentin. Cependant, au fil des années, les concepts ont changé. La célébration, qui était autrefois réservée à une communauté particulière, s’est transformée en un jour d’amour et de romance, incluant des personnes de tous les continents et de toutes les communautés.

Aujourd’hui, la semaine précédant la Saint-Valentin est aussi festive que le jour même. D’ailleurs, les couples commencent à planifier la Saint-Valentin des semaines à l’avance. Qu’il s’agisse de dîners romantiques aux chandelles ou de cadeaux uniques, les couples planifient toutes sortes d’activités pour faire de cette journée un événement spécial.