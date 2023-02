WhatsApp pourrait bientôt transcrire les messages audio

WhatsApp vous permet actuellement d’envoyer des messages, à la fois sous forme de texte et d’audio et pour faciliter encore plus la communication, la plateforme de messagerie pourrait bientôt ajouter une capacité intéressante, qui convertira les messages audio en textes.

Un rapport récent de WABetaInfo révèle que WhatsApp a commencé à tester la transcription des notes vocales dans le cadre de la bêta de la mise à jour iOS 23.3.0.73 après avoir abandonné ses plans de lancement pour des raisons inconnues en 2020. Cette capacité sera utile pour les personnes ayant des handicaps auditifs et peut même trier ceux qui voudraient voir des textes pour les notes vocales.

Une capture d’écran dans le rapport met en évidence les situations où la fonctionnalité ne fonctionnera pas. Il est suggéré que la transcription ne sera pas fournie s’il n’y a pas de reconnaissance de mots ou si la transcription et les langues des messages audio ne correspondent pas.

Cela signifie qu’il y aura plusieurs options de langue à choisir, ce qui sera pratique. Cependant, rien n’a été dit sur les langues qui seront prises en charge. Le rapport révèle également que la transcription aura lieu localement et ne sera pas partagée avec WhatsApp ou iOS, ce qui en fait une affaire sûre.

Elle est actuellement testée pour les utilisateurs de la version bêta d’iOS et il reste à voir quand elle sera à la fois sur Android et iOS. L’application de messagerie appartenant à Meta teste également la possibilité de programmer des appels au sein d’un groupe. Cette fonctionnalité est également en cours de développement et nous devrons attendre qu’elle soit disponible. Pendant ce temps, WhatsApp a récemment introduit de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité de poster des statuts basés sur la voix, d’afficher des aperçus de liens, et plus encore. Celles-ci ont commencé à être déployées pour tous les utilisateurs dans le monde.