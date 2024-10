Accueil » Sony LinkBuds Open et Fit : le son ouvert et immersif, maintenant avec contrôle vocal !

Sony renouvelle sa gamme d’écouteurs sans fil LinkBuds avec deux nouveaux modèles : les LinkBuds Open et les LinkBuds Fit. Conçus pour un confort optimal et un contrôle vocal intuitif, ces écouteurs vous accompagneront tout au long de la journée.

Sony lance également une enceinte connectée, la LinkBuds Speaker, pour une expérience audio encore plus immersive.

LinkBuds Open: un design revisité pour un confort accru

Les LinkBuds Open reprennent le design « anneau ouvert » caractéristique de la gamme, permettant de rester connecté à l’environnement sonore tout en profitant de sa musique. Cette nouvelle version arbore un design plus compact et un nouveau haut-parleur de 11 mm pour des basses plus profondes et un volume accru. Sony a également repensé les ailettes en silicone, désormais appelées « Support de maintien », pour un maintien optimal et un confort accru même lors d’une utilisation prolongée.

Contrôle vocal intégré et autonomie améliorée

Les LinkBuds Open intègrent désormais le contrôle vocal, permettant de régler le volume, de changer de morceau et de modifier les modes ANC sans avoir recours à un assistant vocal externe. L’autonomie atteint 8 heures pour les écouteurs seuls et 22 heures avec l’étui de charge. Une charge rapide de 3 minutes offre jusqu’à une heure de lecture.

Pour prolonger encore davantage l’autonomie de la batterie, Sony ajoute une nouvelle option « d’économie automatique de batterie » qui désactive des fonctionnalités telles que les réglages de l’égaliseur, la fonction Parler pour discuter et les commandes vocales lorsque la batterie des écouteurs tombe en dessous de 20 %.

Les LinkBuds Open sont dotés du Bluetooth 5.3, offrent une connectivité multi-appareils et prennent en charge les codecs SBC, AAC et LC3. Sony affirme que les écouteurs sont désormais dotés de la même puce V2 que ses écouteurs phares WF-1000XM5, offrant une connexion plus stable aux appareils.

LinkBuds Fit : l’alliance du confort et de la réduction de bruit

Les LinkBuds Fit sont une version plus compacte et légère des LinkBuds S, offrant une réduction de bruit active (ANC) pour une immersion sonore optimale. Dotés d’embouts plus courts et des « Air Fitting Supporters », ils assurent un confort optimal et une meilleure répartition du poids autour de l’oreille.

Leur taille plus petite s’accompagne d’un sacrifice en termes d’autonomie de la batterie : elle est désormais de 5,5 heures au lieu de six. Mais lorsque les LinkBuds Fit sont associés à leur boîtier de charge, l’autonomie globale de la batterie passe de 20 à 21 heures, avec les mêmes capacités de charge rapide que les LinkBuds Open.

Les nouveaux Fit sont également dotés du processeur V2 des écouteurs WF-1000XM5 de Sony, qui alimente à la fois ses modes ANC et son ambiant. Les Fit héritent également du Dynamix Driver X des écouteurs haut de gamme de Sony pour une meilleure qualité sonore, et bien que ses capacités Bluetooth correspondent à celles des LinkBuds Open, leur compatibilité codec inclut la prise en charge du LDAC de Sony, qui permet de diffuser un son Hi-Res de meilleure qualité.

LinkBuds Speaker : l’enceinte connectée qui complète vos écouteurs

Sony élargit sa gamme LinkBuds avec la nouvelle LinkBuds Speaker, conçue pour compléter les écouteurs sans fil. Équipée d’un tweeter, d’un woofer et d’un radiateur passif, elle offre une autonomie allant jusqu’à 25 heures à volume modéré, ou jusqu’à 6 heures à volume maximal.

Son atout principal ? Le mode Auto Switch, qui permet de transférer automatiquement la lecture de vos écouteurs vers l’enceinte lorsque vous vous en approchez. Compatible avec les LinkBuds Fit, Open et S, ainsi qu’avec les casques WH-1000XM5 et WF-1000XM5 de Sony, cette fonctionnalité offre une transition fluide entre vos différents appareils audio.

L’enceinte LinkBuds comprend un microphone qui permet de l’utiliser comme haut-parleur, un bouton qui permet de lancer la diffusion de musique à partir de votre service préféré et des routines quotidiennes qui peuvent être programmées via une application mobile, afin que vous puissiez l’utiliser comme réveil. Elle est disponible en finition grise ou noire, mais avec une résistance limitée aux éclaboussures IPX4, elle est principalement conçue pour une utilisation en intérieur, à l’abri des intempéries ou du risque d’être immergée dans une piscine.

Disponibilité et prix

Les LinkBuds Open et LinkBuds Fit sont disponibles en précommande dès aujourd’hui au prix de 199 euros. La LinkBuds Speaker, quant à elle, sera lancée au prix de 159 euros. Les supports de maintien pour les LinkBuds Open sont vendus 10 euros.

Avec cette nouvelle génération de LinkBuds et l’enceinte connectée LinkBuds Speaker, Sony propose une expérience audio complète et personnalisée, adaptée à tous les styles de vie.