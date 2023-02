Android 14 : la première preview est arrivée, et voici ses 3 plus gros changements

Google prévoit de publier Android 14 cet automne, mais la première Developer Preview est déjà disponible pour les tests. Vous pouvez télécharger des builds pour le Pixel 4a 5G et les smartphones plus récents ou configurer l’émulateur Android pour prendre en charge Android 14 Developer Preview 1. Entre autres choses, Android 14 est conçu pour mieux prendre en charge les tablettes et les smartphones pliables, mieux fonctionner pour les utilisateurs ayant une vision limitée, mieux gérer les tâches exécutées en arrière-plan et lutter contre les logiciels malveillants.

We released the first Developer Preview of #Android14!

It includes changes to streamline background work, along with enhancements to privacy, personalization, security, and more.

Try out the new features and APIs, test your apps, and give us feedback → https://t.co/wC144Pwl26 pic.twitter.com/JLEfs2vfVh

— Android Developers (@AndroidDev) February 8, 2023