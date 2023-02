Le lancement mondial du OPPO Find N2 Flip est prévu pour le 15 février

Le smartphone est équipé d’ une caméra principale de 50 mégapixels avec un capteur IMX890, d’un capteur photo ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’une caméra frontale RVBW de 32 mégapixels avec un capteur IMX709. La caméra présente des caractéristiques Hasselblad et est dotée du NPU MariSilicon X .

Le Find N2 Flip ne pèse que 191 grammes, et son épaisseur est de 7,45 mm lorsqu’il est ouvert et de 16,02 mm lorsqu’il est fermé. OPPO a utilisé une nouvelle génération de charnière en forme de goutte. L’appareil a également été certifié par le TÜV pour 400 000 fois de pliage.

Pour rappel, le smartphone dispose d’un écran full HD+ Samsung E6 AMOLED de 6,8 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, d’une luminosité maximale de 1600 nits et d’un écran externe AMOLED de 3,26 pouces à 60 Hz qui vous permet de vérifier les notifications, de prévisualiser la caméra et prend également en charge la réponse rapide, de fond d’écran pour animaux, le calendrier, le minuteur, la météo et d’autres applications.

Plus grand. Plus compact.

OPPO a déclaré que le Find N2 Flip est l’aboutissement de cinq années de R&D, et a ajouté que le smartphone est conçu à la base pour repousser les limites du design des smartphones pliables , et arbore un pli invisible pour une expérience utilisateur améliorée.