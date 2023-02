Honor a discrètement lancé le Honor X7a, un puissant smartphone abordable

Nous avons eu des fuites liées au Honor X7a à la fin du mois de décembre. Et depuis, les nouvelles concernant le smartphone se sont un peu calmées. Eh bien, il semble que Honor ait déjà lancé l’appareil.

Maintenant, bien que ce soit un smartphone qui n’a pas beaucoup de bruit, le Honor X7a est un excellent smartphone pour le prix. Il offre beaucoup, et vous devriez certainement l’envisager si vous recherchez un appareil d’entrée de gamme.

Le Honor X7a est livré avec un écran LCD de 6,7 pouces, qui offre une résolution HD+ et une encoche en forme de goutte d’eau sur le dessus. Ce panneau offre un rafraîchissement de 90 Hz, permettant des animations fluides et rapides. L’écran est également certifié TUV Rheinland. Cette certification signifie que le panneau exercera moins de stress sur vos yeux.

À l’arrière, le Honor X7a est doté d’un module caméra rectangulaire. Il est également doté d’un panneau arrière dégradé beaucoup plus attrayant. Cependant, il n’y a pas de capteur d’empreintes digitales à l’arrière. Au lieu de cela, Honor a intégré un capteur latéral et l’a incorporé dans le bouton d’alimentation.

En ce qui concerne le module caméra, le Honor X7a est équipé de quatre capteurs. La configuration comprend un capteur primaire de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 8 mégapixels, une caméra de profondeur de 2 mégapixels et une unité macro de 2 mégapixels. Et à l’avant, l’appareil est équipé d’une caméra frontale de 5 mégapixels.

Moins de 250 euros

À l’intérieur du Honor X7a, on retrouve le MediaTek MT6765H, autrement connu sous le nom de Helio G37. Il est associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, qui est extensible jusqu’à 1 To grâce à l’emplacement pour carte microSD. L’appareil est alimenté par une batterie d’une capacité de 6 000 mAh qui peut se charger rapidement à 22,5 W.

Sur le plan logiciel, le Honor X7a est doté de Magic UI 6.1 basé sur Android 12. Il pourrait bientôt recevoir la mise à jour Android 13. Il y a également une connectivité Bluetooth 5.1 et une prise casque de 3,5 mm.

Le Honor X7a est disponible en coloris Titanium Silver, Ocean Blue et Midnight Black au prix conseillé de 239 euros.