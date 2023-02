Elon Musk aurait licencié son ingénieur Twitter parce que ses tweets sont moins populaires...

by

Le PDG de Twitter, Elon Musk, aurait licencié un autre employé senior de Twitter de manière spectaculaire. Ce licenciement est intervenu après que Musk a fait part de ses inquiétudes quant au niveau d’engagement des tweets envoyés depuis son compte personnel. Le nombre de personnes qui consultent les tweets de Musk a apparemment diminué au cours des derniers mois, bien que le milliardaire ait plus de 100 millions d’abonnés sur la plateforme. Les chiffres de l’engagement sont maintenant plus faciles à voir, suite à des changements qui ont incorporé un compteur de “vues” à côté des statistiques traditionnelles de likes et de réponses.

Ce n’est pas la première fois que Musk écarte un ingénieur qui n’est pas d’accord avec lui. Peu de temps après son arrivée à la tête de la société, Musk a eu une prise de bec très publique avec l’un des développeurs de la société au sujet de l’application Android de Twitter. L’ingénieur a mis en doute les affirmations de Musk concernant la construction de l’application et a été licencié par un tweet. Il a fallu un certain temps pour que l’ingénieur soit bloqué hors de son ordinateur d’entreprise, mais le licenciement a été confirmé peu de temps après. Ce dernier licenciement a été beaucoup moins public. Musk s’est simplement vu présenter des résultats avec lesquels il n’était pas tout à fait d’accord, et a renvoyé l’ingénieur qui les avait présentés sur-le-champ.

Selon Platformer, Musk a reçu la preuve que sa baisse de popularité n’était pas due à un algorithme de Twitter biaisé à son encontre. Sa réaction a été de licencier l’ingénieur anonyme qui lui avait annoncé la nouvelle sur le champ. Bien que ce licenciement n’ait pas été officiellement vérifié par Musk lui-même, par la société qu’il a achetée pour 44 milliards de dollars à la fin de l’année dernière, ni par aucun employé nommé, il s’inscrit dans la lignée de ses précédentes actions, quelque peu erratiques.

L’article mentionne également l’importance que Musk accorde aux commentaires qu’il reçoit directement lors de l’utilisation de la plateforme, ce qui peut expliquer en partie la fureur qu’il a semblé manifester face à la baisse des statistiques d’engagement de son compte. Un employé aurait déclaré : “Il y a des fois où il reste éveillé tard dans la nuit et dit toutes sortes de choses qui n’ont pas de sens, puis il vient nous voir et nous dit : ‘cette personne dit qu’elle ne peut pas faire cette chose sur la plateforme’, et ensuite nous devons courir partout pour trouver un cas d’utilisation aberrant pour cette personne. Cela n’a aucun sens“.

Pendant ce temps, la fonctionnalité de base de Twitter semble souffrir. Hier encore, la plateforme a subi sa première panne majeure sous le mandat de Musk. L’ancien homme le plus riche du monde est dans une situation difficile. Il cherche à récupérer une énorme somme d’argent et à rendre rentable une entreprise auparavant déficitaire. Malheureusement, ses méthodes semblent douteuses et, pour beaucoup, l’avenir de Twitter semble bien sombre.