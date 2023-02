Apple affirme que l’iPhone 14 est un meilleur achat que l’iPhone 13 Pro

Le grand pari d’Apple est évidemment la gamme d’iPhone 14, mais étant donné que la précédente série continue d’être disponible à un prix inférieur, il n’est pas surprenant que de nombreuses personnes finissent par acheter un iPhone 13.

Cependant, Apple affirme que l’iPhone 14 standard est un bien meilleur achat que l’iPhone 13 Pro, et ce pour une raison très simple. Bien qu’il ait le même matériel sous le capot, l’iPhone 14 offre une plus grande autonomie grâce à la façon dont les composants sont alignés en interne, car Apple a finalement réussi à obtenir un espace supplémentaire pour une batterie plus grande.

Ensuite, il est plus facile à réparer et plus léger, sans oublier qu’il s’agit d’un appareil globalement moins cher.

Richard Dinh, directeur principal de la conception de l’iPhone chez Apple, explique que ce genre de travail a lieu depuis l’époque de l’iPhone 5.

« Depuis l’iPhone 5, nous avons utilisé un design de boîtier unique, ce que nous appelons un design de godet, puis depuis l’iPhone 8 avec l’introduction de la recharge sans fil, nous avons ajouté le verre arrière, qui était fixé de façon permanente au boîtier en aluminium. Cela signifie que toute réparation de ces composants internes doit se faire en retirant d’abord l’écran, et potentiellement toute autre pièce, pour accéder aux composants internes, en particulier ceux situés vers la vitre arrière », a-t-il déclaré.

Cependant, un grand changement est la façon dont l’iPhone 14 peut être réparé.

Une meilleure réparabilité

Alors que les iPhone ont été typiquement assez impossibles à réparer, principalement parce qu’ils nécessitaient de retirer complètement l’écran, ce n’est plus le cas avec l’iPhone 14. « Ce plan structurel central permet de dissiper davantage de chaleur sur toute la surface de manière plus cohérente. Cette conception introduite également notre première carte logique principale empilée sur quatre côtés [qui] condense vraiment tous les composants de l’iPhone 14 dans un espace plus petit et nous permet d’accéder à la carte des deux côtés, pour une meilleure réparabilité », poursuit Dinh.

Bien sûr, il n’est pas rare qu’Apple fasse l’éloge de ses derniers iPhone, mais l’iPhone 14 apporte effectivement des améliorations significatives, notamment l’ajout de la Dynamic Island sur le modèle Pro.