Les capacités de charge de la série Honor Magic V sont révélées

Les deux smartphones ont été testés — et seront vraisemblablement livrés avec — le même chargeur 66 W, qui peut produire 10W, 40W et 66W. Cependant, si vous souhaitez utiliser un chargeur traditionnel — c’est-à-dire un chargeur tiers ou d’ancienne génération — l’entrée sera limitée à 40 W.

you might also like