Samsung est resté le roi des smartphones en 2022 vendant 259 millions d’appareils

Selon un nouveau rapport du cabinet d’études Omdia, l’année 2022 a été assez difficile pour l’industrie de la téléphonie, car les ventes ont baissé pour pratiquement toutes les entreprises. Si le marché mondial des smartphones s’est établi à 301,5 millions d’unités au 4e trimestre 2022, le même que celui du T3 2022, les chiffres en glissement annuel (année après année) sont en baisse de 15,4 %. Alors que le quatrième trimestre est habituellement marqué par un bond des expéditions, le quatrième trimestre 2022 a connu une baisse de 0,7 % par rapport au troisième trimestre 2022.

C’est Apple qui a dominé le T4 2022 avec 74 millions d’unités d’iPhone vendus, et ses expéditions ont augmenté de 41,6 % par rapport au trimestre précédent. Quant au géant sud-coréen Samsung, il est passé de la première à la deuxième place, avec 58 millions d’unités vendues au quatrième trimestre 2022.

Si l’on regarde les chiffres de l’année, ils ne sont pas mieux ! Samsung, par exemple, a connu une baisse de 4,8 % d’une année sur l’autre, mais malgré cette chute importante, elle reste le numéro un mondial du marché des smartphones. Le géant sud-coréen a vendu 259 millions d’unités en 2022, soit quelque 28 millions de smartphones de plus que son rival Apple. Samsung a obtenu une part de marché de 21 %, mais avec 19 %, Apple est assez proche et pourrait potentiellement dépasser son rival en 2023.

Avec un peu plus de 1,2 milliard de smartphones vendus, le marché a chuté de 9,9 % par rapport à l’année précédente, et des entreprises comme Xiaomi, OPPO et Vivo ont enregistré des baisses massives qui ont dépassé 20 %.

« Sur 2022, il y a eu 1 207 millions d’expéditions enregistrées. Cela représente une baisse de 9,9 % par rapport aux 1 340 millions d’expéditions enregistrées en 2021. Honor a été le seul grand constructeur à connaître une croissance sur un an, ayant enregistré 59 millions en 2022 contre 40 millions en 2021. Apple et Motorola ont été les deux constructeurs qui ont le mieux résisté à la tendance générale à la baisse, enregistrant respectivement chacun une légère baisse de 1,3 % et 1,4 %. Les livraisons finales enregistrées par Samsung en 2022 sont de 259 millions, le plus grand nombre de tous les OEM, mais cela représente tout de même une baisse de 4,8 % par rapport aux 272 millions enregistrés en 2021. Les plus touchés ont été les constructeurs chinois, avec Xiaomi, vivo et le groupe OPPO, qui ont tous connu une baisse significative à deux chiffres de leurs expéditions en 2022 », explique Omdia.

L’année 2023 continuera d’être difficile, notamment au moins jusqu’au troisième trimestre, indique la société. En tant que tel, Apple pourrait être celui qui bénéficiera de cette reprise attendue, notamment parce que c’est à ce moment-là que la société devrait lever le voile sur ses iPhone de nouvelle génération.