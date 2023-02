Android 14 pourrait permettre de basculer la fonction Fast Pair Bluetooth

Android regorge de petites fonctions utiles qui nous facilitent la vie. L’une d’entre elles, à laquelle vous ne prêtez probablement pas beaucoup d’attention, est la fonction Fast Pair (présente sur la plupart des meilleurs smartphones Android). Cette fonctionnalité permet à votre smartphone de reconnaître un périphérique Bluetooth à proximité et de vous envoyer une invitation à vous y connecter, vous évitant ainsi d’avoir à passer par le menu des paramètres.

Aussi pratique soit-elle, la fonction Fast Pair donne parfois lieu à des situations ennuyeuses, vous demandant si vous voulez vous connecter à un appareil électroménager, un téléviseur ou la paire d’écouteurs d’une autre personne. Malheureusement, Google n’a pas encore ajouté d’option permettant de désactiver ou d’activer cette fonction, de sorte qu’en l’état actuel des choses, les utilisateurs n’ont pas la possibilité d’éviter ces invites gênantes.

Heureusement, la première version preview pour les développeurs d’Android 14 laisse entrevoir la possibilité que nous puissions enfin obtenir un bouton dédié à la fonction Fast Pair, comme l’a rapporté Mishaal Rahman, gourou réputé d’Android, dans l’un de ses derniers messages sur Twitter.

Comme l’indique Rahman, Google avait déjà ajouté cette option auparavant, dans l’une de ses premières previews d’Android 13, mais a fini par la supprimer dans la 3e version bêta, comme le rapporte AndroidPolice.

“Fast pair” settings has been re-added to Settings> Connected devices> Connection preferences. These settings used to be available in early Android 13 previews but were removed in Beta 3. pic.twitter.com/XDCmcXqL5N

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 8, 2023