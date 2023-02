Des jeux Game Boy et Game Boy Advance arrivent aujourd’hui sur le Nintendo Switch Online

Les abonnés de Nintendo Switch Online pourront jouer aux jeux Game Boy et Game Boy Advance, vient d’annoncer la société lors de son Nintendo Direct. Et vous pourrez jouer aux jeux multijoueurs avec un ami sans fil — aucun câble de liaison n’est nécessaire.

Les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance seront tous disponibles, mais les titres GBA seront exclusifs aux personnes qui paient pour le niveau plus cher Nintendo Switch Online + Expansion Pack — le même que celui que vous payiez auparavant si vous vouliez des titres N64 et Sega Genesis. Il coûte 39,99 euros par an au lieu des 19,99 euros que vous payez pour Switch Online standard.

Les titres Game Boy et Game Boy Color disponibles au lancement comprennent :

Tetris

Super Mario Land 2: Six Golden Coins

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

Gargoyle’s Quest

Game & Watch Gallery 3

Alone in the Dark: Le nouveau cauchemar

Metroid 2 : Le retour de Samus

Wario Land 3

Kirby’s Dream Land

Les titres Game Boy Advance comprennent :

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Mario Kart Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare Inc : Mega Microgames!

Kuru Kuru Kururin

Nintendo annonce également que certains des titres Game Boy Advance les mieux notés seront disponibles plus tard sur le service, notamment Metroid Fusion, Fire Emblem, Golden Sun, F-Zero : Maximum Velocity et Kirby & the Amazing Mirror.

Les futurs titres Game Boy Color confirmés pour le service comprennent The Legend of Zelda : Oracle of Seasons, The Legend of Zelda: Oracle of Ages, Kirby Tilt ’n’ Tumble et le Pokémon Trading Card Game.