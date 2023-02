by

De nouvelles enceintes Sonos pourraient voir le jour : Era 100 et Era 300

Si un document publié par le fabricant d’accessoires Sanus est exact, les prochaines enceintes de Sonos seront appelées Era 100 et Era 300, selon un rapport de Chris Welch de The Verge.

Welch affirme que The Verge avait déjà appris de ses sources que « Era » sera le nom public de l’enceinte connectée non encore commercialisée qu’il avait précédemment rapporté sous le nom de code « Optimo », et que le document de Sanus offre une preuve supplémentaire de cette affirmation.

Sanus est une société qui fabrique une variété de solutions de montage pour les produits audiovisuels, y compris de nombreux modèles Sonos tels que la Sonos Beam, Arc, et Sonos One. Le document découvert, qui a été posté sur le site device. report, est intitulé « Sanus Elite — Support mural réglable pour enceintes Sonos Era 100 et Era 300 ».

Il semble non seulement confirmer le nom Era, mais il précise également qu’il y aura deux modèles différents. La date de sortie prévue par Best Buy est le 01-04-2023, avec un prix de vente conseillé de 80 dollars. Cependant, une recherche sur Best Buy pour « Sanus Elite » n’a pas donné de résultats correspondants.

Welch pense qu’une enceinte portant le nom de code Optimo 2 en interne chez Sonos est probablement le Era 300, « une enceinte multidirectionnelle conçue pour tirer le meilleur parti de l’audio spatial ». Elle est censée offrir « la fidélité la plus riche de tous les enceintes individuelles que Sonos ait jamais sorties », ce qui est une affirmation remarquable étant donné que Sonos a sorti plusieurs excellentes enceintes individuelles, y compris la Sonos Five.

Des enceintes haut de gamme ?

Le rapport indique que la Era 300 pourrait offrir une entrée USB-C, une connectivité Wi-Fi 6, et potentiellement une lecture Bluetooth également. Il n’est pas clair si la connexion USB-C serait strictement destinée à la recharge (ce qui serait dans la lignée de produits comme la Sonos Roam et Move), ou si elle pourrait également être utilisée pour l’audio numérique. L’ajout de la lecture Bluetooth serait un véritable changement pour Sonos. La société a toujours réservé l’audio Bluetooth à ses enceintes portables, alimentées par batterie. Rien dans le rapport de The Verge ne suggère que la nouvelle famille Era soit portable ou alimentée par batterie.

Welch suppose que la Era 100 pourrait remplacer l’actuelle Sonos One, mais avec l’ajout de haut-parleurs en hauteur, ce qui lui permettrait de compléter les produits home-cinéma de Sonos pour une meilleure reproduction du Dolby Atmos. Il suppose également que, comme pour la Sonos One, une version SL sans microphones ferait partie de la gamme.