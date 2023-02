Le Galaxy S23 est tellement rempli de bloatwares qu’Android 13 utilise autant de stockage que Windows 11

Alors que les appareils que nous achetons sont livrés avec une certaine capacité de stockage, souvent annoncée à grands renforts de publicité par les sociétés mères, les clients obtiennent en fait beaucoup moins.

Et tout cela parce que le système d’exploitation et les applications préchargées occupent une grande partie de l’espace disponible sur l’appareil. Cependant, dans le cas de la nouvelle gamme Galaxy S23, il semble que tout cela atteigne un niveau ridicule.

Les gens d’Android Authority ont découvert que les acheteurs du Galaxy S23 perdent par défaut ni plus ni moins que 60 Go de leur espace de stockage. Et tout cela à cause des bloatwares qui accompagnent le smartphone.

Sur le Pixel 7, Android 13, le même système d’exploitation qui équipe le Galaxy S23, dévore près de 15 Go de stockage du smartphone. Avec de lourdes optimisations, vous pouvez faire baisser l’empreinte de stockage encore plus bas, mais disons que vous perdez 15 Go de votre stockage par défaut. En revanche, sur le Galaxy S23, en revanche, le système d’exploitation utilise…. roulements de tambour… 60 Go. C’est quatre fois plus que sur le Pixel et presque autant que ce que nécessite Windows 11 sur un ordinateur de bureau.

La raison de cette situation est les bloatwares qui sont livrés sur les smartphones haut de gamme de Samsung. Alors que certaines personnes seraient tentées de croire que payer plus cher leur permettrait d’avoir une expérience propre, ce n’est pas le cas. Les modèles Galaxy S sont généralement livrés avec toutes sortes de logiciels plus ou moins inutiles, notamment des applications Facebook, Microsoft et même des applications Samsung que personne n’utilise.

Vous pouvez éventuellement récupérer une partie de cet espace, mais d’un autre côté, certains services sont profondément intégrés dans le système d’exploitation, donc peu importe les efforts que vous ferez, vous ne pourrez toujours pas obtenir un système d’exploitation Android entièrement propre.