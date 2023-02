Twitch déploie la fonctionnalité d’historique des conversations pour tous

Twitch commence à déployer une nouvelle fonctionnalité pour tous les utilisateurs aujourd’hui, appelée Historique des conversations. Et c’est probablement exactement comme vous l’imaginez. Lorsque vous lancez un flux et que vous ouvrez la discussion, vous pouvez voir un historique plus précis de cette discussion avec d’autres utilisateurs de Twitch. Grâce à cette fonctionnalité, vous pourrez suivre la conversation de deux manières différentes.

📢 Starting today we'll be rolling out Chat History for everyone!

Catch up with what's happening on the channel – chat will load the last 50 messages or last hour of chat, whichever is less.

This rollout will happen over the next few days, don't panic if you can't see it yet 💜

— Twitch Support (@TwitchSupport) February 6, 2023