Il semble qu’un iPhone 15 Plus soit toujours d’actualité

Ce n’est plus un secret pour personne que l’iPhone 14 Pro et Pro Max se vendent très bien en ce moment, tandis que l’iPhone 14 standard et le tout nouveau Plus n’enregistrent qu’une demande terne.

En conséquence, beaucoup se demandaient si le Plus ne serait pas un produit éphémère, certains suggérant même qu’Apple pourrait abandonner ce modèle dès cette année.

Mais selon un nouveau rapport, l’iPhone 15 Plus est toujours prévu, ce qui signifie que l’appareil pourrait vivre au moins une année de plus.

La décision de maintenir ce modèle en vie devient toutefois beaucoup plus difficile à prendre pour Apple, d’autant que la demande pour le Plus ne montre aucun signe de reprise.

Selon Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, les modèles Pro représentent actuellement 75 % de toutes les commandes d’écrans pour l’iPhone 14, et ce chiffre devrait passer à 80 % au début de 2023. Le modèle Plus ne représente qu’environ 5 % de toutes les commandes, ce qui signifie qu’à long terme, il ne serait pas très judicieux pour Apple de maintenir ce modèle en production.

Il faudra attendre septembre

Tim Cook lui-même a fait l’éloge de l’iPhone 14 Pro et Pro Max dans le dernier rapport sur les résultats de la société, mais a éludé une question concernant le Plus.

« Le Pro a été un — le 14 Pro et le 14 Pro Max ont extrêmement bien fonctionné jusqu’au moment où nous avons eu une pénurie d’approvisionnement et n’avons pas pu les fournir — n’a pas pu fournir la totalité de la demande. Et donc c’est définitivement un cycle Pro fort. Je pense qu’il y a un certain nombre de raisons à cela, mais la plus importante est toujours le produit. Et je pense que les innovations et le produit parlent d’eux-mêmes », a-t-il déclaré.

Les nouveaux modèles d’iPhone devraient être annoncés en septembre, conformément au calendrier de sortie habituel d’Apple.