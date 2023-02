Est-ce le Bing de Microsoft alimenté par ChatGPT ?

Microsoft est apparemment plus avancée que prévu dans son projet d’intégrer le chatbot AI ChatGPT à son moteur de recherche Bing. Il y a quelques jours, un étudiant nommé Owen Yin a publié des captures d’écran de la prétendue fonctionnalité Bing ChatGPT sur Twitter et sur sa page Medium. Yin a déclaré qu’il avait pu accéder à un aperçu de la fonctionnalité Bing ChatGPT avant qu’elle ne soit coupée.

You still get your traditional search results but there’s a new tab to start a chat pic.twitter.com/ugeYMCNG1c —Owen Yin (@Owen_Yin) February 3, 2023

Yin affirme que l’ajout de ChatGPT sera qualifié de « nouveau Bing ». La barre de recherche normale sera remplacée par une grande case blanche dans laquelle vous pourrez taper jusqu’à 1 000 caractères. Alors que la version actuelle de ChatGPT ne peut accéder qu’aux informations remontant à 2021, cette nouvelle version sera apparemment capable d’accéder à des informations plus récentes.

Voici un GIF d’Owen montrant l’interface en action :

Une fonctionnalité intéressante qui fera apparemment partie des résultats de recherche de ChatGPT de Bing est que vous verrez des liens vers l’endroit où il a obtenu les informations pour les réponses à vos questions. Cela vous permettra de vérifier si la réponse contient vraiment des informations exactes. Cela pourrait également permettre aux sites Web d’obtenir du trafic et des visites à partir de Bing.

L’utilisation de ChatGPT par Bing permettra aux utilisateurs de lui demander de faire plus que de répondre à des questions, selon Yin. Vous pouvez lui demander d’inventer un poème ou une nouvelle. Le chatbot posera également des questions de suivi. Cependant, les réponses du moteur de recherche transitoire seront toujours dans Bing, et vous pourrez basculer entre l’ancienne et la nouvelle version depuis la barre d’outils.

Gardez à l’esprit que Yin a apparemment eu accès à une première version de Bing avec les fonctionnalités de ChatGPT, il est donc possible qu’une ou plusieurs de ces fonctionnalités ne soient pas intégrées à la version publique finale. Nous espérons obtenir très bientôt plus d’informations sur ce grand remaniement de Bing, notamment sur la date de sa mise en ligne pour le public.

Qu’est-ce que ChatGPT ?

OpenAI a lancé le chatbot ChatGPT il y a plusieurs mois et il est devenu incroyablement populaire. Tout le monde, et pas seulement les SEO, l’utilise pour obtenir des réponses à ses devoirs, pour rédiger des essais et pour obtenir des réponses à ses questions. Certains ont appelé ChatGPT le tueur de Google, mais c’est peut-être un peu exagéré.

OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022. Il est construit sur la famille GPT-3.5 des grands modèles de langage d’OpenAI, et est affiné par des techniques d’apprentissage supervisé et par renforcement. ChatGPT utilise le contenu du Web d’avant 2021 pour apprendre à répondre aux questions, mais il a des difficultés lorsqu’il s’agit de sujets récents et tendances.

Malgré ces potentiels problèmes, la popularité explosive de ChatGPT semble encourager Microsoft et Google à accélérer les plans pour leur avenir assisté par l’IA. Microsoft annoncerait une nouvelle version de Bing dans les semaines à venir, tandis que Google organise un événement cette semaine pour discuter des travaux à venir sur l’IA.