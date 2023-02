Les applications iOS et Android de Twitter affichent désormais par défaut le dernier onglet de la timeline que vous avez sélectionné, qu’il s’agisse de la liste algorithmique « Pour vous » ou de la liste chronologique inverse « Abonnements ». La société a déployé cette fonctionnalité sur le Web fin janvier, après avoir modifié le système de sélection de votre timeline au début du mois.

L’application fonctionne maintenant essentiellement comme prévu. Si vous passez à la timeline « Abonnements » et que vous fermez l’application, elle vous ramène à la timeline « Abonnements » la prochaine fois que vous l’ouvrez. Et si vous laissez l’application sur l’onglet « Pour vous », c’est ce dernier qui s’affichera par défaut.

This is live for Android and iOS!

Update to the latest version of the app so that “For you” and “Following” will default to whichever tab you had open last. https://t.co/GB1TxWJoOm

—Twitter Support (@TwitterSupport) February 6, 2023