Elon Musk affirme que le premier lancement de Starship pourrait avoir lieu mars 2023

Elon Musk a indiqué que le système de lancement de fusées super lourdes de SpaceX, appelé Starship, sera prêt pour son premier essai en vol dès le mois prochain. Il y a tout juste un mois, le PDG de SpaceX a indiqué sur Twitter que sa société spatiale privée avait « de réelles chances d’atteindre la fin février », mais le scénario probable est qu’il se prolonge bien au-delà de mars.

We have a real shot at late February. March launch attempt appears highly likely. — Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2023

Le gigantesque système de lancement entièrement réutilisable de SpaceX — qui se compose de l’étage d’accélération Super Heavy et de l’étage supérieur Starship, anciennement appelé Big Falcon Rocket ou BFR, — est sur le point de changer radicalement la façon dont les scientifiques envisagent les missions dans l’espace lointain.

Le Starship est censé changer la donne en transportant des charges beaucoup plus importantes et en réduisant potentiellement les coûts par rapport aux systèmes développés par la NASA elle-même. En novembre 2022, la NASA a chargé SpaceX de développer le système d’atterrissage humain Starship dans le cadre de la deuxième démonstration d’atterrissage humain avant la mission Artemis IV. Le test de lancement de Starship a été repoussé de plus d’un an, mais il semble que mars 2023 pourrait enfin voir la fusée décoller.

Répondant sur Twitter d’une communauté de propriétaires de Tesla, Musk a déclaré : « Si les tests restants se passent bien, nous tenterons un lancement de Starship le mois prochain ».

If remaining tests go well, we will attempt a Starship launch next month — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2023

Il y a un peu plus d’une semaine, SpaceX a effectué le premier test de ravitaillement complet et a testé certaines des procédures de compte à rebours qui seront en action le jour du lancement. L’entreprise doit maintenant procéder à quelques autres tests au sol et à un essai de tir statique de tous les moteurs Raptor qui font partie du booster Super Heavy. Le 10 janvier dernier, SpaceX a empilé le prototype d’étage supérieur appelé Ship 24 sur la variante Super Heavy du Booster 7, puis l’a désempilé avec succès le 25 janvier 2023.

Présenté comme le « lanceur le plus puissant jamais développé » par SpaceX, Starship peut transporter jusqu’à 150 tonnes de charge utile en orbite et revenir pour être entretenu et réutilisé. Il est intéressant de noter qu’au début du mois, Musk a évoqué sur Twitter une version non réutilisable du Starship qui pourrait transporter jusqu’à 250 tonnes de charge utile, mais elle « pourrait ou non voler ». En 2019, Musk a fait allusion à un « Starship allégé », dépourvu de boucliers thermiques, qui serait consommable et constituerait le « meilleur choix pour les impatients ».