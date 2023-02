Ford fera son retour en F1 en 2026 après plus de deux décennies d’absence des pistes

Pour les fans de ce sport, la Formule 1 est le summum de la course automobile. C’est la plus rapide, avec les courses les plus excitantes et plus de drames sur et en dehors de la piste que n’importe quel autre sport automobile. Ce n’est pas pour rien que la série « Pilotes de leur destin » de Netflix est si populaire. Les pilotes actuels, comme Lewis Hamilton, font la une des journaux internationaux avec leurs victoires et les anciens pilotes, comme Michael Schumacher et le regretté Ayrton Senna, sont considérés comme des légendes du sport automobile. Par le passé, la Formule 1 a également servi de banc d’essai pour la technologie automobile. Après tout, si un élément de technologie peut survivre sur une piste roulant régulièrement à près de 300 km/h, il peut survivre dans une voiture de tourisme.

Ce sport ne compte qu’une seule équipe dont le siège est aux États-Unis, la Haas F1 Team, basée en Caroline du Nord. Mais maintenant, un autre participant au sport automobile basé aux États-Unis veut revenir dans l’action de la F1 : Ford. En cette fin de semaine, selon un communiqué de presse, le meilleur de Dearborn revient en Formule 1 après une longue pause, et il apporte sa meilleure technologie EV et hybride sur le circuit.

D’après le communiqué de presse, Ford a été absent des stands de F1 pendant plus de 20 ans et la marque a décidé qu’il était grand temps de revenir avec un zèle électrifié pour ce sport. Elle s’associera à Red Bull pour fournir des composants de groupes motopropulseurs à Red Bull Racing et à la Scuderia AlphaTauri. Ford espère disposer d’une unité de puissance hybride fonctionnelle d’ici 2026. Elle commencera à travailler sur les composants cette année.

Bill Ford, président exécutif de la société, a déclaré : « C’est le début d’un nouveau chapitre passionnant de l’histoire du sport automobile de Ford, qui a commencé lorsque mon arrière-grand-père a remporté une course qui a contribué à lancer notre entreprise…. Ford, aux côtés des champions du monde, Oracle Red Bull Racing, revient au sommet de ce sport, apportant la longue tradition d’innovation, de durabilité et d’électrification de Ford sur l’une des scènes les plus visibles du monde ».

Selon Ford, d’ici 2026, Ford sera le seul constructeur impliqué à tous les niveaux du sport automobile, des petits rassemblements sur le circuit local à la NASCAR en passant par la Formule 1.

Une excellente nouvelle

« C’est fantastique d’accueillir à nouveau Ford en Formule 1 grâce à ce partenariat », a déclaré Christian Horner, directeur de l’équipe Red Bull Racing. « En tant que motoriste indépendant, avoir la possibilité de bénéficier de l’expérience d’un équipementier comme Ford nous met en bonne position face à la concurrence ».

« C’est un constructeur riche d’une histoire automobile qui s’étend sur plusieurs générations », a ajouté Horner.