Voici des alternatives de ChatGPT qui méritent une attention

ChatGPT a récemment fait les gros titres. Aujourd’hui, le concept de plagiat a été bouleversé par la dernière mise à jour du système d’intelligence artificielle. Wired rapporte que le système d’écriture de l’IA plonge les institutions dans le chaos en ce qui concerne la rédaction et la notation des essais au niveau universitaire. La variété actuelle de GPT 3.5 peut générer de longs textes de roman à partir d’invites simples ; elle peut même développer des réponses à des entrées d’un seul mot.

Pour certains étudiants, cela a été une aubaine. Les chatbots ont la capacité de rendre l’enseignement universitaire plus équitable pour les personnes dont l’anglais n’est pas la langue maternelle. D’autres ont commencé à utiliser ces outils comme un moyen de générer un point de départ pour des essais ou un flux d’idées global qui se traduira dans leurs propres écrits au fur et à mesure de l’avancement de leurs recherches.

En vérité, alors que certains considèrent que l’explosion soudaine de la notoriété de ces systèmes d’IA constitue une menace pour l’éducation, l’utilité de ces systèmes agira simplement comme une transformation. Pour beaucoup, ChatGPT et d’autres systèmes signifieront la réduction de la charge de travail, tandis que pour d’autres, ils ouvriront de nouvelles possibilités qui leur étaient fermées simplement en raison d’un manque de ressources financières, géographiques ou linguistiques.

Pourtant, si ChatGPT est aujourd’hui la vedette, une multitude d’acteurs sur le marché permet d’améliorer l’ensemble du produit et de la technologie. Il existe de nombreux autres systèmes qui méritent d’être explorés.

ChatSonic

ChatGPT est encore limité par sa connectivité hors ligne. La version actuelle reste un test bêta, et sa fonctionnalité est quelque peu limitée en conséquence. ChatSonic ne souffre pas des mêmes limitations. WriteSonic, l’organisation mère de ChatSonic, note que le système d’IA dispose de la reconnaissance des commandes vocales, d’une application mobile et d’intégrations avec la fonctionnalité de recherche de Google. Toutes ces fonctionnalités ne sont pas disponibles pour les utilisateurs de ChatGPT.

ChatSonic peut également créer des œuvres d’art, ce qui n’a pas encore été dévoilé sur la plateforme ChatGPT. Ces fonctionnalités font de ChatSonic un outil d’IA puissant, capable d’accomplir un grand nombre de tâches pour l’utilisateur moyen comme pour l’utilisateur avancé.

Augustman note que la principale différence réside dans la capacité de ChatSonic à accéder à l’internet. Cela signifie que les réponses de ChatSonic sont à jour et peuvent être étayées par des sources. L’un des principaux aspects négatifs des utilisateurs de ChatGPT est que la plateforme fait de son mieux pour fournir des informations précises et informatives, mais que les réponses générées peuvent parfois être incorrectes ou trompeuses en raison d’un manque de ressources qui garantirait des réponses précises à tout moment.

Une dernière chose à garder à l’esprit est que ChatSonic est limité à 25 réponses par jour sans abonnement premium. Cela peut ne pas être un problème pour les utilisateurs occasionnels, mais pour ceux qui comptent sur le système pour fournir une foule de commentaires sur de nombreux sujets, ces 25 générations d’IA peuvent s’envoler en un clin d’œil.

BLOOM

BLOOM est une entrée fascinante dans le monde des générateurs de texte d’IA. Selon Analytics Insight, la plateforme peut créer des réponses dans 46 langues naturelles et 13 langages de programmation. Big Science rapporte que l’outil a été conçu spécifiquement pour aider les chercheurs à comprendre la manière dont le langage est utilisé pour communiquer et créer des idées.

Le cas d’utilisation direct de la capacité de génération de texte du programme, selon ses créateurs, est conçu pour aider à explorer les caractéristiques du langage à l’échelle mondiale. Avec l’ajout de langages de programmation, BLOOM peut également servir d’outil de formation et d’avancement pour les développeurs. Big Science note que l’outil d’IA est le fruit du travail de plus de 1 000 chercheurs répartis dans 250 institutions et 60 pays.

Il a donné naissance à un vaste réseau neuronal qui aide les chercheurs à utiliser un ensemble de données pour explorer une variété de problèmes. L’outil peut traduire une langue, résoudre des problèmes mathématiques complexes et créer du code avec facilité.

ELSA Speak

ELSA Speak (acronyme de English Language Speech Assistant), est un outil d’IA conçu pour aider les gens à parler plus clairement et à perfectionner leur utilisation de l’anglais. ELSA Speak indique que son outil d’IA est « le meilleur moyen au monde d’améliorer votre prononciation en anglais ». La fonction aide les apprenants à perfectionner leur ton et leur rythme, et le système d’IA peut même détecter d’infimes différences dans ces caractéristiques du discours que les apprenants étrangers ont souvent du mal à recréer.

ELSA Speak utilise un système d’apprentissage adaptatif qui permet à l’outil d’IA de devenir plus intelligent à chaque nouvelle utilisation. L’IA accompagne les apprenants et les aide à identifier les problèmes spécifiques de leur mode d’élocution. Grâce à la reconnaissance et au retour d’information en temps réel intégrés à l’application, les apprenants sont toujours en mesure de voir où ils ont commencé et où ils en sont arrivés.

ELSA Speak indique que 90 % des utilisateurs constatent une amélioration notable de leur prononciation et que 95 % d’entre eux font état d’une augmentation de leur confiance en eux dans l’utilisation de la langue anglaise.

LaMDA (modèle linguistique pour les applications de dialogue)

LaMDA est l’offre de Google dans le monde de la technologie de conversation IA. Google note que l’une des caractéristiques les plus difficiles de la recherche nuancée est la nature même du langage. Une requête peut faire intervenir le langage littéral ou figuré, l’informel, et bien plus encore. Ces éléments rendent les paramètres de recherche traditionnels difficiles à perfectionner. LaMDA est le fruit des recherches de Google sur les fonctions d’IA conversationnelle.

Une caractéristique unique de l’IA LaMDA a été rapportée par le Washington Post en juin 2022. Blake Lemoine, l’un des ingénieurs de Google ayant travaillé sur le projet, pense que l’IA pourrait avoir « pris vie ». Lemoine a été en mesure d’exercer une pression sociale accrue sur l’IA par le biais d’une conversation qui pourrait faire en sorte qu’un humain se sente quelque peu sous pression.

Il reste à voir si ces caractéristiques caractérisent l’IA comme étant sensible, mais le résultat est certainement un générateur de texte et d’idées riche qui peut fournir une conversation épanouie à quelqu’un qui interagit avec le système.

Character AI

Character AI est une autre option fascinante pour un utilisateur qui cherche à s’éloigner de ChatGPT. Cette IA est basée sur des modèles de langage neuronaux et peut prendre des personnalités au fur et à mesure qu’elle progresse dans une conversation avec l’utilisateur, selon Character AI. Le principal cas d’utilisation est le développement de différents personas pour les interfaces de chat.

L’IA peut reproduire le « caractère » d’une vaste bibliothèque de personnalités individuelles et répondre d’une manière adaptée à la situation. C’est extrêmement utile pour les écrivains qui rencontrent des difficultés dans l’élaboration de scénarios ou de personnages, par exemple. Avec l’aide de Character AI, un écrivain pourrait être en mesure de retrouver la voix du protagoniste à l’aide d’un dialogue conçu autour d’une personnalité analogue.