Une image en direct nous donne un premier aperçu du Huawei P60 Pro

by

by

La série Huawei P60 devrait être dévoilée le mois prochain (peut-être en même temps que la série Mate 60 si les rumeurs sont fondées). Les smartphones de la série P sont les modèles phares de Huawei axés sur la photographie, tandis que la série Mate dispose des technologies les plus récentes et les plus innovantes. Par le passé, la série P était commercialisée au cours du premier trimestre de l’année, tandis que la série Mate était commercialisée au cours du 4e trimestre de la même année.

Ces dernières années, les restrictions américaines contre l’obtention de puces de pointe par Huawei ayant un impact sur l’entreprise, le fabricant a été contraint d’alterner entre chaque série phare chaque année. Par exemple, en 2021, la gamme Huawei P50 a été lancée. L’année dernière, la série Mate 50 a été lancée sous de longues files d’attente et une forte demande.

Récemment, des rendus du Huawei P60 Pro ainsi que les spécifications du smartphone ont été divulgués par divers informateurs. Cependant, une image en direct d’un appareil de test du Huawei P60 Pro a été partagée sur le réseau social chinois Weibo, comme le rapporte Huawei Central. Et, la configuration de la caméra arrière semble complètement différente de ce que nous avons vu sur de précédents rendus. La photo montre un module de caméra rectangulaire incrusté dans le coin supérieur gauche du capot arrière du smartphone avec deux anneaux à l’intérieur du module.

Un port de charge USB-C se trouve au bas de l’appareil, ainsi qu’une seule grille de haut-parleur, et la bosse de la caméra et le smartphone lui-même sont d’un blanc pur. Vous pourriez vous dire que la configuration de la caméra arrière sur l’image en direct du P60 Pro ressemble beaucoup à celle utilisée sur le P50 Pro. Mais, il y a une différence. Le module de ce dernier était de forme ovale et celui de l’unité de test du P60 Pro est rectangulaire.

La caméra principale du P60 Pro sera dotée de la fonction d’ouverture variable qui était employée sur le Mate 50 Pro. Celle-ci permettait de faire varier l’ouverture entre f/1.4 et f/4 afin d’ajuster le flou et la profondeur de champ. Une fois de plus, le système photographique XMAGE, développé en interne par Huawei, sera utilisé. Le capteur photo principal de 50 mégapixels serait doté d’un capteur Sony IMX888, tandis qu’un capteur Sony IMX858 de 50 mégapixels pourrait se trouver derrière le capteur photo ultra-large. Le téléobjectif (qui utilise un objectif périscope) serait piloté par un capteur OmniVision OV64B de 64 mégapixels.

Le P60 Pro sera équipé de HarmonyOS 3.1

La dernière version 3.1 de HarmonyOS, le système maison de Huawei, sera préinstallée et sous le capot, vous trouverez soit un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 4G, soit le SoC Snapdragon 8 Gen 2 4G. Le chargeur rapide 88W de Huawei pourrait faire ses débuts avec le P50 Pro ou avec le Mate X3 pliable. Parmi les autres spécifications précédemment évoquées, citons un écran AMOLED de 6,6 pouces produit par BOE, doté d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une résolution Quad HD+ de 3 200 x 1 440 pixels.

Récemment, les États-Unis ont annoncé qu’ils allaient cesser d’approuver encore plus de licences d’exportation nécessaires aux expéditions de Huawei. Et cela signifie que Huawei ne pourra pas obtenir les chipsets Snapdragon réservés à la 4G qu’il avait pu utiliser sur des appareils récents. Huawei est dans une situation difficile lorsqu’il s’agit de s’approvisionner en puces grâce aux États-Unis. Mais si Huawei peut développer son propre système EUV, ce serait une percée majeure pour Huawei et la Chine.