Le créateur de Gmail affirme que la popularité croissante de ChatGPT entraînera la chute de Google

Le ChatGPT d’OpenAI est devenu immensément populaire, et il a suscité des inquiétudes de la part des experts, qui craignent qu’il ne compromette l’activité du moteur de recherche de Google. En fait, le créateur de Gmail lui-même, Paul Buchheit, pense que le géant de la recherche perdra sa vitesse dans un an ou deux à cause de ChatGPT, comme l’a rapporté Interesting Engineering.

« Google n’est peut-être qu’à un an ou deux d’un bouleversement total. L’IA éliminera la page de résultat du moteur de recherche, qui est l’endroit où ils font la plupart de leur argent », a déclaré Buchheit dans un tweet. « Même s’ils rattrapent leur retard en matière d’IA, ils ne peuvent pas la déployer pleinement sans détruire la partie la plus précieuse de leur activité ! ».

Le créateur de Gmail envisage un scénario où l’URL ou la barre de recherche de Google sera remplacée par une IA autocomplétant toute question ou pensée émanant de l’utilisateur. Cela rend l’IA plus efficace pour fournir les meilleures réponses pour les sites Web, les produits, et plus encore.

Il ajoute que l’IA utilisera ensuite l’ancien moteur de recherche pour collecter des informations et des liens qui seront tous résumés pour l’utilisateur. Il compare cela au fait de poser des questions à un chercheur humain professionnel, mais la différence est que le logiciel peut répondre immédiatement à la demande de quelqu’un par rapport à un humain.

Google may be only a year or two away from total disruption. AI will eliminate the Search Engine Result Page, which is where they make most of their money.

Even if they catch up on AI, they can't fully deploy it without destroying the most valuable part of their business! https://t.co/jtq25LXdkj

— Paul Buchheit (@paultoo) December 1, 2022