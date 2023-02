Le Realme GT Neo5 est présenté en violet avec un design transparent RGB

Après le teaser de la conception de l’arrière avec une lumière de respiration, realme a posté l’image arrière complète du smartphone GT Neo5 qui montre le smartphone en couleur violette. Elle montre également le design transparent RVB, qui, selon la société, est inspiré des châssis transparents des appareils de jeu.

Une image en gros plan postée par Xu Qi Chase, CMO de Realme China, montre que la partie supérieure droite de l’arrière du smartphone a un design transparent, et il y a un cercle de lumières RVB, et il est également écrit « DARE TO LEAP », Snapdragon 8+ Gen 1, SuperVOOC, NFC, et 50 MP IMX890 avec 3° EOA OIS.

D’autres images montrent la lumière RVB et la partie métallique de la caméra. La société indique qu’elle utilise la technologie de verre AG à réflexion diffuse avec une texture mate, et il y a les habituelles doubles bandes de course. Vous pouvez également voir le cadre métallique, le dos incurvé, les boutons de volume à gauche et le bouton d’alimentation à droite.

Voici un autre teaser qui montre le design arrière du smartphone. Il semble que l’entreprise révélera le design avant du smartphone dans quelques jours, puisqu’il ne reste qu’une semaine avant que le smartphone ne soit officiel.

Une charge de 240 W

Realme a également confirmé que la charge du smartphone avec le chargeur 240W pendant 30 secondes offrira 2 heures de temps de conversation, mais il n’a pas encore révélé le temps de charge total.

En ce qui concerne les questions de vie et de sécurité de la charge de 240W, realme a déclaré que même après 1600 cycles complets de charge et de décharge, la capacité effective de la batterie sera ≥80 %, soit deux fois la norme de l’industrie, de sorte que le smartphone peut être utilisé même après quatre ans. La société a déclaré qu’elle a utilisé une batterie de pièce polaire ultra-mince 10C, donc même si la puissance est plus élevée, vous n’avez pas besoin de vous inquiéter.

Nous devrions connaître plus de détails sur le smartphone dans les prochains jours, avant qu’il ne devienne officiel la semaine prochaine.