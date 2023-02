Microsoft ne veut pas que les employés partagent des données sensibles avec ChatGPT

« Les êtres humains signent des accords de confidentialité et sont donc incités à faire attention à la manière dont ils partagent les informations. Mais les grands modèles linguistiques tels que ChatGPT n’ont pas la capacité de raisonner sur ces questions, du moins par défaut », a déclaré à Insider Vincent Conitzer, professeur d’informatique à l’université Carnegie Mellon et directeur de son laboratoire d’IA.

ChatGPT est une IA conversationnelle qui apprend de ses interactions et de ce que les gens lui tapent. En tant que tel, il n’est pas surprenant que Microsoft veuille s’assurer qu’aucune information sensible n’est partagée avec elle, puisque l’IA pourrait alors finir par utiliser ces informations dans ses réponses aux utilisateurs.

Le mémo démontre l’un des plus grands défis à relever pour aller de l’avant avec les IA de modèles linguistiques de grande taille, à savoir le contrôle des informations auxquelles il a accès, et la façon dont ces informations seront utilisées si elles sont partagées.

Microsoft déploie ChatGPT sur plusieurs produits et n’a aucune objection à ce que ses propres employés utilisent cette technologie. Cependant, l’entreprise veut s’assurer qu’aucune information sensible n’est partagée avec l’IA.