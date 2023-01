Apple devrait lancer un iPad pliable en 2024, et serait équipé d’une béquille

Selon les informations les plus récentes partagées sur Twitter par l’analyste de confiance d’Apple, Ming-Chi Kuo, aucun nouvel iPad ne sera commercialisé dans les neuf à douze prochains mois. En outre, l’analyste prédit qu’un iPad pliable sera commercialisé en 2024.

En ce qui concerne les lancements d’iPad, Kuo a précédemment laissé entendre que le prochain sera l’iPad Mini au début de 2024. Il affirme que la production en série de l’iPad mini commencera au premier trimestre 2024, selon un rapport récent. Le principal argument de vente de cet iPad serait la mise à niveau du processeur.

Parallèlement à l’iPad mini, Apple devrait commercialiser un iPad pliable en 2024. Selon les analystes, la béquille en fibre de carbone du nouvel iPad pliable sera fournie par la société chinoise Anjie Technology. L’utilisation de matériaux en fibre de carbone pour la béquille la rendrait plus légère et plus durable. En outre, elle devrait supporter les différentes positions debout de l’iPad pliable.

En dehors de cela, on ne sait pas grand-chose sur le prochain iPad pliable. Il est probable que Apple expérimente les appareils pliables avec l’annonce de l’iPad pliable. Plus tard, elle pourrait adopter cette technologie pour les iPhone.

Comme il n’y aura pas de nouvelles sorties d’iPad au cours des 9 à 12 prochains mois, Kuo prédit une baisse de 10 à 15 % des ventes d’iPad d’une année sur l’autre. En revanche, Apple relancerait ses ventes après la sortie de l’iPad pliable et de nombreuses autres tablettes.

Apple se prépare à entrer sur le marché

Bien que de nombreuses entreprises aient désormais plongé le bout de leurs doigts dans le marché du pliable, Apple ne s’est pas encore jointe à la fête. Des rumeurs sur un éventuel iPhone pliable circulent sur Internet depuis au moins 2 ans, mais cet iPhone est encore à venir (et on n’en entend plus vraiment parler). Il est possible qu’Apple décide d’opter pour un iPad pliable à la place, diversifiant ainsi son portefeuille d’iPad.

Bien entendu, il ne s’agit que de rumeurs et de prédictions, et il ne faut pas oublier qu’Apple peut décider de changer de cap.