Google Meet sur Android va permettre d’écouter de la musique YouTube lors d’un appel de groupe

Ces activités de groupe sont rendues possibles grâce au partage en direct. Il s’agit d’une fonctionnalité de Meet dont tout développeur Android peut tirer parti. La plupart des applications peuvent l’utiliser pour — au minimum — se synchroniser et s’afficher en PIP. Mais, l’interactivité est également une option, et il sera certainement passionnant de voir quelles autres activités seront disponibles à l’avenir.

Attendez, vous ne saviez pas que vous pouviez faire des activités de groupe dans Meet ? Eh bien, c’est possible, surtout si vous êtes sous Android ! Google Meet peut dès à présent synchroniser des vidéos YouTube pour un appel de groupe , afin que vous puissiez les regarder ensemble, et il vous permettra même de jouer aux cartes et à des jeux de société.