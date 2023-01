Twitter interdit les clients tiers avec de nouvelles règles pour les développeurs

Twitter a discrètement revu ses règles pour les développeurs afin d’interdire les clients tiers, peu de temps après avoir bloqué l’accès de ces applications à sa plateforme, comme le rapportent Engadget et l’accord des développeurs de la firme. Les applications tierces ont été un élément important du succès de Twitter pratiquement depuis sa création. La volonté de Twitter de collaborer avec des développeurs tiers semble toutefois toucher à sa fin.

Cette décision fait suite à la récente fermeture inattendue des clients Twitter sur diverses plateformes telles qu’Android, iOS, etc. Il n’a été révélé que plus tard que la société avait délibérément coupé les clients Twitter tiers.

Twitter l’a confirmé par la suite, en déclarant qu’il « appliquait les règles de longue date de l’API », sans préciser quelles règles avaient été violées. Les développeurs de clients Twitter tiers ont simplement été informés que leurs applications avaient été « suspendues ».

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working. —Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023

L’API de Twitter et le contenu de Twitter

Le nouvel accord de développement de Twitter pour l’utilisation de l’API Twitter, qui prend effet immédiatement, interdit désormais le développement de clients tiers pour la plateforme. Les nouvelles règles stipulent qu’il n’est pas permis d’utiliser l’API ou le contenu de Twitter pour « créer ou tenter de créer un service ou un produit de substitution ou analogue aux applications Twitter ».

L’accord de développeur mis à jour par Twitter accorde une licence qui permet l’utilisation de leurs services de manière non exclusive, libre de droits, non transférable, non sous-licenciable et révocable, uniquement comme indiqué dans l’accord.

Utiliser l’API Twitter pour intégrer le Contenu Twitter à vos Services ou analyser ce Contenu, comme explicitement approuvé par Twitter ; Copier une quantité raisonnable de Contenu Twitter et l’afficher pour les Utilisateurs finaux sur vos Services et au moyen de ceux-ci, comme l’autorise le présent Accord ; Modifier le Contenu Twitter uniquement afin de le formater pour l’affichage sur vos Services ; et Utiliser et afficher les Marques Twitter, uniquement pour attribuer des offres de Twitter comme source du Contenu Twitter, comme mentionné par les présentes.

La modification des règles de Twitter et l’interdiction des clients tiers sont probablement dues à des raisons financières. Twitter, sous la direction de Musk, a connu des difficultés financières et les clients tiers rapportent moins à l’entreprise que sa propre application. Les développeurs paient pour accéder à l’API, mais Twitter ne diffuse pas de publicités par ce biais, ce qui limite sa capacité à monétiser les utilisateurs d’applications alternatives.

En outre, les utilisateurs de clients tiers peuvent ne pas être aussi intéressés par le service d’abonnement de Twitter, « Twitter Blue », qui ajoute principalement des fonctionnalités à l’application officielle de Twitter.

Applications retirées — Twitterrific, Tweetbot et Fenix

Selon le rapport, les clients Twitter tiers font partie de Twitter depuis longtemps. Par exemple, Twitterrific, qui a été l’une des applications fortement touchées par la fermeture de l’API la semaine dernière, a été créée avant que Twitter ne dispose de sa propre application iOS. On attribue à Twitterrific l’invention du mot « tweet » et l’introduction de fonctionnalités qui sont aujourd’hui communément associées à l’application Twitter. Cette modification de l’accord des développeurs est la seule modification significative de l’accord de 5 000 mots, comme indiqué.

Twitter a assoupli sa politique à l’égard des clients tiers, car des applications comme Tweetbot et Fenix ont gagné en popularité en raison de l’absence de publicités et d’autres fonctionnalités indésirables. Ce changement s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par Twitter pour améliorer ses relations avec les développeurs. La stratégie de Twitter visant à améliorer les relations avec les développeurs d’applications tierces a pris fin sans que Twitter n’ait communiqué avec les développeurs concernés.

Les développeurs d’applications telles que Fenix et Twitterrific ont été laissés sans aucune explication et ont retiré leurs applications. Les développeurs ont exprimé leur frustration et leur déception face au manque de communication de Twitter.

Twitterrific a demandé à ses abonnés Twitterrific pour iOS d’envisager de ne pas demander de remboursement à Apple. Annonçant l’arrêt de l’application sur son blog, la société a déclaré :

La perte des revenus permanents et récurrents de Twitterrific va déjà nuire à notre activité de manière significative, et tout remboursement sortira directement de nos poches — pas de celles de Twitter ni d’Apple. Pour dire les choses simplement, des milliers de remboursements seraient dévastateurs pour une petite entreprise comme la nôtre.

Le fait de couper les développeurs tiers constitue un revirement abrupt et significatif de sa politique initiale. Reste à savoir si la nouvelle approche étroite du développement peut rapporter suffisamment de bénéfices pour équilibrer le grand compte de Twitter, qui devient de plus en plus rouge.