La nouvelle série Huawei P60 sera livrée avec HarmonyOS 3.1

Le récent rapport sur la série Huawei P60 a alimenté les rumeurs selon lesquelles le premier appareil publié adoptant le nouveau HarmonyOS 3.1 sera le Huawei P60. Huawei a officiellement déclaré que HarmonyOS, la nouvelle version du système d’exploitation mobile de Huawei, sera profondément personnalisé avec plusieurs appareils.

Selon l’article de GizChina, l’orientation du projet est d’offrir pleinement un support pour les smartphones mobiles, les tablettes, les PC, les wearables, les écrans connectés, l’automobile et d’autres appareils intelligents. Le potentiel du nouveau HarmonyOS a déjà attiré l’attention des consommateurs.

L’actuel HarmonyOS 3.1, comme l’explique plus en détail un article de Huawei Central, est en phase de test interne et devrait comporter quelques corrections de bugs et améliorations de la stabilité du système. Pourtant, il a été annoncé que les mises à jour majeures viendraient plutôt dans HarmonyOS 4.0.

Le système HarmonyOS déjà existant a gagné des parts de marché, avec une part de marché mondial actuelle de 2 %. Pour mettre cela en perspective, la part de marché actuelle d’Android est de 81 %, et celle d’iOS de 18 %, comme le rapporte également un article de My Drivers.

Selon le plan, Huawei développera ses propres produits avec HarmonyOS et ouvrira la plateforme HarmonyOS à d’autres fabricants tiers pour construire conjointement l’écosystème HarmonyOS.

HarmonyOS inclut la compatibilité avec de multiples appareils

Huawei vise à créer un écosystème complet. Elle établit un pont entre l’appareil et le service et s’engage à fournir aux utilisateurs une expérience technologique cohérente sur de multiples appareils et scénarios. Avec sa compatibilité avec de multiples appareils et l’accent mis sur l’intelligence artificielle, on comprend pourquoi les gens sont si intéressés par HarmonyOS. Les avantages de HarmonyOS couvrent plusieurs aspects.

Tout d’abord, HarmonyOS est un système d’exploitation distribué open source, et prend en charge différentes formes d’appareils, de plateformes et de compatibilité. Deuxièmement, il prend en charge les services multiplateformes et se concentre sur les services d’intelligence artificielle. En d’autres termes, les utilisateurs peuvent interagir avec tous les produits connectés sans ajuster la façon dont ils les utilisent. HarmonyOS s’engage également à fournir une expérience utilisateur optimale, notamment pour les appareils à faible puissance.

Avec la série Huawei P60 et d’autres potentiels appareils fonctionnant sous HarmonyOS, l’avenir du système et de Huawei semble très prometteur. Non seulement il va changer l’industrie de la téléphonie mobile, mais il pourrait également façonner l’ensemble du monde des appareils intelligents.

Il sera intéressant de voir comment les consommateurs réagiront au nouveau système d’exploitation, et on ne peut qu’espérer que HarmonyOS connaîtra le même succès qu’Android et iOS. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que HarmonyOS devienne un acteur majeur de l’industrie de la téléphonie mobile. Le bonus est qu’il sera plus facile pour les développeurs de développer la plateforme HarmonyOS en raison de son architecture partagée. Comme Huawei continue à affiner le système et à améliorer la compatibilité, il pourrait devenir un plus grand succès à l’avenir.