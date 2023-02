1Password annonce une mise à jour majeure destinée aux utilisateurs d’iOS

Le populaire gestionnaire de mots de passe 1Password a annoncé un nouveau pack d’améliorations qui serait bientôt en ligne pour les utilisateurs d’iPhone, et cette fois, la société a mis l’accent non seulement sur de nouvelles fonctionnalités, mais aussi sur une refonte supplémentaire qui affine l’expérience avec les capacités essentielles.

Par exemple, 1Password obtient enfin l’option de rechercher n’importe quelle liste à la fois sur Android et iOS. Cette fonctionnalité existait déjà, mais une fois que 1Password 8 a été lancé sur les appareils mobiles, elle a disparu sans raison apparente.

Il va sans dire qu’une option de recherche est essentielle de nos jours, surtout lorsque les utilisateurs s’appuient sur une grande collection de comptes et de mots de passe.

La prise en charge du déverrouillage de l’application avec un code PIN est également prévue. Si 1Password prend désormais en charge Face ID et Touch ID, l’application prend également en charge le déverrouillage par code PIN pour ceux qui souhaitent simplement une nouvelle option de sécurité pour plus de commodité.

Le déverrouillage par Face ID est également amélioré, et l’équipe de développement indique que les utilisateurs d’Apple bénéficieront également d’améliorations de VoiceOver.

« Nous avons amélioré 1Password 8 pour que VoiceOver ne se bloque plus dans certains champs de texte. Le lecteur d’écran lira également tous les caractères au fur et à mesure que vous les dépassez — même si vous commencez à modifier le texte associé. Enfin, si vous tapez dans un champ de texte et que vous faites une erreur, vous pouvez revenir en arrière et trouver le bon endroit en utilisant les touches fléchées. Tout le texte sera sélectionné et lu, mais vous pouvez également choisir une partie spécifique en maintenant la touche Maj et une touche fléchée », explique la société.

Réorganiser les champs et les sections

Enfin, 1Password permettra aux utilisateurs de réorganiser les champs et les sections à l’intérieur des éléments enregistrés, de sorte que toutes les informations seront affichées d’une manière plus logique pour chaque utilisateur. 1Password admet que cette fonctionnalité est limitée pour l’instant, mais affirme qu’elle a voulu sortir cette fonctionnalité très demandée le plus tôt possible, et que d’autres améliorations seront apportées en temps voulu pour permettre une plus grande personnalisation à l’avenir.

Les nouvelles fonctionnalités seront mises en ligne dans le courant de l’année, et d’autres informations sur leur disponibilité seront communiquées ultérieurement.