Windows 11 22H2 est prêt pour tout le monde maintenant

Microsoft a publié Windows 11 22H2 en septembre 2022, marquant la première mise à jour majeure de Windows 11 depuis son arrivée l’année précédente. Quatre mois plus tard, Microsoft pense avoir éliminé tous les principaux bugs.

Microsoft a commencé à déployer automatiquement Windows 11 22H2 sur les ordinateurs exécutant 21H2, qui n’était auparavant disponible que sous forme de mise à jour manuelle. L’entreprise a déclaré dans son tableau de bord de santé : « Depuis Windows 10, nous aidons les utilisateurs de Windows à rester à jour et en sécurité avec les versions prises en charge de Windows grâce à des mises à jour automatiques. Nous utilisons cette même approche pour Windows 11 afin de vous aider à rester protégé et productif ». Certaines personnes ont signalé avoir vu la notification de mise à jour sur Windows 10, également.

Le déploiement automatique indique que Windows 11 22H2 est exempt de tout bug majeur – du moins, Microsoft semble le penser. La mise à jour comprend un gestionnaire de tâches modernisé, des améliorations du menu Démarrer, la prise en charge du glisser-déposer dans la barre des tâches, des onglets dans l’explorateur de fichiers, un meilleur accrochage des fenêtres et d’autres changements.

Il y a encore beaucoup moins de PC fonctionnant sous Windows 11 que dans les précédentes versions, en partie à cause des exigences matérielles (officielles) plus élevées, et aussi parce que Microsoft n’a pas encore été trop pressant pour forcer les mises à niveau.

Statcounter rapporte que 18 % des PC Windows dans le monde sont sous la version 11, contre 67 % sous Windows 10 et 9,86 % sous Windows 7. La dernière enquête sur le matériel et les logiciels Steam, qui recueille des données sur les ordinateurs utilisant le client de jeux Steam, indique que 68 % des PC sont équipés de Windows 10 et 29 % de Windows 11.