Ubuntu Pro est maintenant disponible pour tous

by

by

Canonical a annoncé la disponibilité générale d’Ubuntu Pro, un service d’abonnement de sécurité pour la populaire distribution Linux.

Ubuntu est la distribution Linux la plus utilisée, offrant un excellent support matériel et une grande facilité d’utilisation. Canonical publie des versions intermédiaires tous les 6 mois, et des versions LTS (support à long terme) tous les 2 ans. Les versions LTS offrent 5 ans de support et de correctifs de sécurité.

Le nouvel abonnement Ubuntu Pro prolonge le support LTS jusqu’à 10 ans, tout en améliorant la sécurité. En particulier, Ubuntu Pro ajoute la prise en charge des correctifs de sécurité pour les 23 000 paquets du repo Ubuntu Universe, en dehors des 2 300 paquets du repo Ubuntu Main. La couverture s’étend à des « milliers » d’applications et de chaînes d’outils, dont Node.js, Python, Rust et WordPress.

Ubuntu Pro, l’abonnement complet de Canonical pour l’open source sécurisé et la conformité, est désormais disponible de manière générale. Ubuntu Pro, dont la version bêta est sortie en octobre dernier, aide les équipes à obtenir des correctifs CVE en temps voulu, à renforcer leurs systèmes à l’échelle et à rester conformes à des régimes tels que FedRAMP, HIPAA et PCI-DSS.

Le nouveau plan comprend également une assistance téléphonique/tickets en option.

« Je gère mon propre cluster de calcul en utilisant MAAS et d’autres outils Canonical pour soutenir mes recherches. Les correctifs de sécurité open source fournis par Ubuntu Pro permettent à mon équipe d’avoir l’esprit tranquille et garantissent la sécurité de mes serveurs. Canonical fournit en permanence des correctifs CVE couvrant un large éventail d’applications open source pendant toute la durée de vie de 10 ans d’une Ubuntu LTS. Cela apporte la stabilité et la conformité dont nous avons tant besoin », a déclaré David A Gutman, MD PhD, professeur associé de pathologie à la faculté de médecine de l’université Emory.

Un support étendu

L’abonnement est disponible gratuitement pour les utilisateurs personnels et les petits utilisateurs commerciaux pour un maximum de 5 machines. L’abonnement standard est disponible pour 25 dollars par poste de travail par an ou 500 dollars par serveur par an.

Ubuntu Pro a déjà été en bêta-test depuis octobre de l’année dernière, et diverses entreprises de premier plan comme NVIDIA, Google et VMWare y ont toutes participé.

Pour les utilisateurs personnels et les petites entreprises disposant d’un maximum de cinq machines, comme pendant la période bêta, Ubuntu Pro reste gratuit, tandis que les membres officiels de la communauté Ubuntu peuvent utiliser Pro sur un maximum de 50 machines.