MWC 2023 : Honor confirme sa présence sur place avec des annonces attendues

Honor sera présent au Mobile World Congress 2023 à Barcelone, selon le site Web de la GSM Association, comme le rapporte GSMArena. Contrairement à l’année dernière, où les fans de la marque chinoise ont dû se contenter d’un événement en ligne, cette fois Honor sera présent sur place et aura son propre stand.

La nouvelle laisse présager une annonce majeure, mais il faut garder à l’esprit que les restrictions du COVID étaient beaucoup plus strictes l’année dernière, ce qui a obligé de nombreuses entreprises technologiques à faire l’impasse sur leur présence physique à Barcelone. Ceci étant dit, il y a des fuites et des rumeurs sur une possible annonce de la série Honor Magic5, provenant principalement de sources chinoises telles que DigitalChatStation.

Un autre scénario possible est une sortie mondiale du smartphone pliable récemment annoncé par la Chine, à savoir le Honor Magic Vs. Cet élégant smartphone et pliable est équipé d’un processeur Snapdragon 8+ Gen1, et si vous jetez un coup d’œil rapide aux spécifications, il impressionne avec des choses comme des caméras sous l’écran, un écran intérieur sans plis ou des capacités de zoom folles.

L’annonce éventuelle du Magic5 est beaucoup plus intéressante, car cette série (les trois modèles : le Magic5, le Magic 5 Pro et le Magic5 Ultimate) serait alimentée par un chipset Snapdragon 8 Gen2. Les versions Pro et Ultimate pourraient avoir quatre caméras principales à l’arrière avec un zoom périscope (zoom hybride 100x), alors que la version standard n’en aura que trois, la principale étant une caméra de 50 mégapixels.