La Pixel Tablet pourrait être équipée de deux stations d’accueil différentes

Saviez-vous que Google préparait une tablette connue provisoirement comme la Pixel Tablet ? Si oui, vous avez probablement vu les images qui ont fuité, même s’il y a aussi des images officielles. Eh bien, il aurait pu être plus précis de dire la Pixel Tablet Pro, mais seul le temps dira si Google a vraiment mis au rebut le modèle de base.

Les smartphones Pixel sont devenus synonymes de performances et de caméras impressionnantes. Alors que des smartphones comme le Pixel 7 Pro sont devenus des flagships réputés et fiables, la Pixel Tablet n’aspire qu’à être votre appareil de maison préféré pour consommer des médias et contrôler votre installation de maison connectée.

Pour ce dernier point, la Pixel Tablet aurait certainement besoin d’un dock. Et quelle chance : Google a annoncé un socle de charge pour haut-parleurs pour l’appareil. Il permettrait non seulement de garder votre Pixel Tablet chargée, mais aussi de fournir des capacités de haut-parleur connecté. Cependant, il s’avère que la Pixel Tablet pourrait recevoir deux docks à la place.

Un informateur fiable, Kuba Wojciechowski, a tweeté de nouvelles informations sur la Pixel Tablet, ou plutôt — sur ses docks. Selon une source anonyme, deux docks sont en cours d’élaboration : korlan/K6 et yuzu/Y4. La principale différence entre ces deux variantes est que l’une servira uniquement de station de charge, tandis que l’autre intégrera également un haut-parleur.

