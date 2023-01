ChatGPT pourrait contribuer au succès de Microsoft Bing dans l’avenir de la recherche par l’IA

Au cours des premières semaines, ChatGPT a connu un succès immédiat auprès du public, en particulier auprès de ceux qui ont obtenu des résultats étonnants à partir de leurs demandes et de leurs mots clés, pour le contenu. Le programme d’IA a fait l’objet de nombreuses et excellentes critiques, mais les créateurs d’OpenAI affirment qu’il n’est pas encore destiné à quelque chose d’important dans sa version actuelle.

Microsoft s’est montrée ouverte quant à la manière dont il appliquerait les outils OpenAI à ses produits et technologies à l’avenir, et la société a des considérations particulières pour ChatGPT. Cependant, Microsoft n’a pas encore confirmé ou annoncé quoi que ce soit pour Bing, notamment en ce qui concerne les capacités de recherche d’IA existantes sur le moteur de recherche.

Il est connu que Microsoft est sur le point d’appliquer ChatGPT pour ses produits et ses offres, et si elle est appliquée à Bing, elle pourrait améliorer considérablement l’expérience sur la plate-forme.

OpenAI et Microsoft sont connus pour avoir eu un partenariat approfondi pendant presque les quatre dernières années et ont prolongé leur accord à nouveau à partir de 2023. Maintenant, il y a des spéculations sur la façon dont ce partenariat pourrait profiter aux deux entreprises à l’avenir, notamment en raison du succès de ChatGPT dans le monde, pour son application sur le moteur de recherche IA de Microsoft, Bing.