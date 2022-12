Huawei pourrait lancer les gammes phares P60 et Mate 60 en mars 2023

En raison des restrictions américaines imposées à Huawei, l’entreprise a été contrainte de ne sortir qu’une seule série phare par an. Auparavant, le fabricant lançait en début d’année ses smartphones de la « série P », axés sur la photographie. Vers la fin de la même année, la « série Mate » était lancée avec les dernières innovations technologiques.

Contraint de se battre pour obtenir des puces, Huawei utilise des versions 4G du silicium Snapdragon de Qualcomm pour ses modèles phares, dont la série P50 de 2021 et la série Mate 50 de cette année. Dire que Huawei a frappé un grand coup cette année serait un euphémisme, car la gamme Mate 50 a été accueillie par de longues files d’attente et une forte demande lors de sa sortie en Chine plus tôt cette année.

GizChina cite des sources qui affirment que Huawei, qui devait initialement ne sortir que le P60 l’année prochaine, pourrait lancer les deux lignes P60 et Mate 60 en mars 2023. Le mois dernier, nous vous avons entendu des informations selon lesquelles que Huawei a nié qu’il utiliserait ses propres puces Kirin pour les smartphones phares. En raison des règles d’exportation américaine qui empêchent les fonderies de puces qui utilisent des technologies américaines d’expédier du silicium de pointe à Huawei, ce dernier a un énorme obstacle à surmonter.

En raison des règles d’exportation américaine, Huawei ne peut plus recevoir les puces Kirin qu’elle a conçues et fait fabriquer par TSMC. À une certaine époque, Huawei était le deuxième plus gros client du fondeur taïwanais après Apple. La rumeur indique que les puces Kirin seraient fabriquées à l’aide d’un nœud de processus de 14 nm, loin des puces de pointe de 3 nm que TSMC et Samsung livreront l’année prochaine.

Plus le nœud de processus est bas, plus le nombre de transistors sur une puce est élevé. C’est important puisque plus le nombre de transistors utilisés sur une puce est élevé, plus elle est puissante et économe en énergie. Depuis que Huawei a mis un terme à la rumeur concernant les puces Kirin, on s’attend à ce que la société utilise à nouveau les puces Snapdragon de Qualcomm, modifiées pour n’utiliser que la connectivité 4G. Il existe des boîtiers pour la série Mate 50 qui permettront au smartphone de recevoir des signaux 5G.

Des puces Snapdragon 8 Gen 2 et Snapdragon 8 Gen 1 en 4G

Nous pourrions voir la gamme Mate 60 alimentée par une variante uniquement 4G du SoC Snapdragon 8 Gen 2. Le numéro de modèle de la puce serait SM8525 contre le SM8550 pour la version 5G régulière de la puce.

L’informateur a ajouté que la série P60 pourrait utiliser l’ancienne puce Snapdragon 8 Gen 1 (encore une fois, la version 4G). Selon une autre rumeur, le modèle P60 de base offrirait la même ouverture variable que le Mate 50 Pro. Cette fonction permet à l’ouverture de la caméra principale de passer de f/1,4 à f/4. En mode automatique, l’ouverture est sélectionnée par le smartphone, tandis qu’en mode professionnel, l’utilisateur peut choisir l’ouverture à utiliser. Une autre rumeur fait état d’un téléobjectif de 64 mégapixels sur la série P60.

On ne sait pas grand-chose de la série Mate 60 et franchement, nous ne savons pas vraiment si Huawei prévoit de sortir deux smartphones phares l’année prochaine, surtout en même temps. L’entreprise était en passe de devenir le plus grand fabricant de smartphones au monde jusqu’à ce que les États-Unis la placent sur la liste des entités empêchant Huawei d’accéder à sa chaîne d’approvisionnement américaine. L’année suivante, la modification des règles d’exportation susmentionnée a empêché Huawei de recevoir des puces de pointe.

Huawei a été contraint de développer son propre système d’exploitation HarmonyOS et la troisième version du logiciel était préinstallée sur la gamme Mate 50. Huawei a également dû mettre au point sa propre plateforme de services mobiles Huawei, qui a également été bien accueillie. La firme ne va peut-être pas tout de suite défier Samsung et Apple en tête des classements, mais elle est définitivement sur la voie du retour.