Le jeu Google Doodle célèbre les joies du bubble tea

En tout, vous devrez remplir cinq commandes avant de fermer boutique pour la journée, chacune étant progressivement plus difficile que la précédente. Bien sûr, ce Doodle n’a pas oublié la meilleure partie de la commande de bubble tea. Une fois chaque boisson terminée, les clients alignent leurs pailles et percent le couvercle.

Apparu à Taïwan dans les années 1980, le bubble tea est une catégorie de boissons étonnamment variée. Si vous n’avez jamais eu le privilège d’en goûter un, sachez que le bubble tea est composé de presque toutes les sortes de thé froid, sucré et aromatisé. La partie “bubble” provient de petites perles de quelque chose comme du tapioca ou de la gelée qui peuvent remonter à travers la paille surdimensionnée. Son nom vient de l’aspect gélatineux des perles. La boisson a gagné beaucoup de popularité pendant la pandémie de Covid-19, en particulier parmi la génération Z et les milléniaux.

Aujourd’hui, Google célèbre la popularité du bubble tea dans le monde entier par le biais d’un doodle adorable et interactif. En effet, le dernier mini-jeu de la page d’accueil de Google célèbre les joies simples de la préparation du bubble tea et de sa dégustation entre amis dans un doodle animé .